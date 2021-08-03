最愛演 表面沒事但內心劇場很多的「星座+血型」5大組合

扣人心絃的宮庭劇、浪漫愛情的韓劇，或是懸疑驚悚連戲劇，儘管是假的，但卻讓大多數人心中無數次的上演，雖然不是導演，但在現實生活當中，也有不少人內心戲相當豐富。這篇就來揭曉什麼星座＋血型的人，很愛表面一回事，但內心卻滿滿的小劇場？！

第五名：雙子座+O型

O型血雙子座，有想法也很有個性，內心也很複雜，想的事情多，喜歡八卦，好勝心又強，喜歡比拼一下，而且每件事都要考慮到面子問題。內在分裂的性格，顯現出外在的兩種行為，時常會有表裡不一的現象，想東想西卻也不知自己在糾結什麼。面對另一半不合理的對待，為了面子，臭臉的發個脾氣，明明是百般不情願，內心卻又是捨不得對方，根本就是個劇場小情人。

第四名：雙魚座+B型

B型雙魚座愛幻想的個性，常常活在夢中，有事沒事就在內心上演多個劇情，嚮往著浪漫愛情戲劇裡的主角一樣，被人寵愛，導而優則演，為劇情添加戲碼，在日常生活中上演。愛情中容不下一粒沙子，當感情遇到傷害又憤怒時，常常是歇斯底里的痛哭，卻又在內心吶喊，「你怎麼還不來哄我」，但對方提出無理要求時，雖有千百個不爽，卻還是說出了「好」來回應對方。

第三名：天蠍座+A型

Ａ型天蠍座性個沉穩、內斂又安靜，很多情緒不容易顯現出來。在感情中容易沉默又常生悶氣，總是一副若有所思的樣子，就算表面雲淡風輕，內心已經預演了一齣大戲。身為天蠍的伴侶，這時就要看懂天蠍那無所謂的臉孔，卻又希望你來討好他的內心世界，此時唯有速戰速決的向天蠍撒嬌示好，才能真正的讓天蠍座消氣，恢復一切的平靜。

第二名：巨蟹座+AB型

AB型的水象巨蟹座，性格比較溫和，安靜的讓人無法看透，但內心卻是天生極度沒有安全感，有時候會靠各種情緒來偽裝來自己的不安。而巨蟹本身就不善於和人吵架，即使有人開導，勸說，也沒什麼多大意義，尤其當遇到黏人的巨蟹，那脾氣是瞬息萬變，表面吵著跟你生氣，但卻不停的要你哄，想讓他消氣那是不可能的。

第一名：處女座+A型

Ａ型處女座內心非常的細膩，善於掩蓋真實的自我，面對不開心的事情，不會明確讓別人知道他們的心思，而且會經常胡思亂想，甚至是腦補很多莫名其妙的劇情，覺得「你變心了、覺得你不愛了，為什麼你又不理我了」之類的。但又因為心思縝密，所以有時候的假裝，只是一種策略或者手段，內心有著另一種盤算，能幫助處女座贏得一場競爭。