心理測驗／船帆還是箭頭？ 瞭解自己如何「提高記憶力」最有效

每個人的性格不同，適合自己學習、記憶的方式也都不同。日本網站「TRILL」最近分享一則心理測驗，透過判讀一個圖形，就能知道以自己的狀況來說，最適合用哪種方法去記憶事情。

請問：看到這張圖片，你直覺會聯想到什麼？

圖中的東西，你會聯想到什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 船帆 B 雨傘 C 箭頭 D 鞋底對鞋底的拖鞋

選擇A船帆的你，適合以瞭解原理的方式記憶。透過事情在思考分析的過程中，很容易在你的大腦裡留下一定的印象。反而要是太簡單的事情，就可能記得快忘得也快，因此經過理解這個動作，更能幫助記住事情，是個理性思考且黑白分明的性格。

選擇B雨傘的你，適合以故事的方式記憶。將一件事情化成故事般的起承轉合，你就會自然記起了先後順序，對事情倒背如流。無論事情本來就有劇情張力，還是你自己加以故事化，都能夠幫到你的記憶。之後只要提到關鍵字，自然就能順利回想起來。

選擇C箭頭的你，適合以用聽的方式記憶。你或許是個不太擅長閱讀的人，總是「一目十行，過目即忘」。但是相對的，將訊息以聲音方式傳達，你就很能聽得進去。事實上保持好精神，好好傾聽不漏掉，可不是一件容易的事，而你正擁有這樣的才能。

選擇D鞋底對鞋底的拖鞋的你，適合以視覺的方式記憶。你是個觀察力高，能夠捉住微妙差異的類型，因此再複雜的事情，只要能夠轉化成圖像表達，對你來講就非常的好理解。你也是相當會認臉的人，只要同時見了面又知道名字，這兩者的連結就會深深印在腦海之中。