你是必娶悍妻還是易犯小人？- 紫微斗數中的意象與思維

曾經對算命、運勢分析嗤之以鼻的朋友,在遭逢人生重大挫折時,主動約我聊聊。

朋友是個能力強、主觀意識也強的人,早早就得貴人賞識,在工作上順風順水,言談之間總是帶著「天下無難事,有我就成事」的自信。對他而言,會找命理師諮詢,大概已經是把問題死馬當活馬醫了!

討論告一段落,朋友不發一語。

沉默了一陣子之後,朋友問道: 「從命理的角度來看,我現在的狀況是必然會發生的?」

要讓鐵齒不信邪的朋友,能夠接受命理的存在與價值,本來就不是一件容易的事。但我也無意在他的傷口上灑鹽,只能淡淡地回了一句: 「在命盤上出現了某些組合,代表發生這種情況的機率比別人高;只不過有些人受到的影響較輕微,有些人比較嚴重!」

朋友繼續問道: 「這張紙上就只有一些星曜、宮位的名稱,還有數字,你們究竟是用什麼方法可以得到預測的結果?」

這不只是朋友的好奇,也是許多人想要問的問題。

學命理其實就像學語文?

不妨回想一下,你是怎麼開始學英文的? 先認識字母,再認識單字,然後學文法、句型結構。

一篇文章放在眼前,對於只懂字母的人是看不懂的天書;對於已經熟悉文法、句型結構的人,可能就是一篇絕妙好文。

只懂得單字的人或許就會問: 「每個單字我都認識啊,但是放在一起我就看不懂了!」

「That that is, is. That that is not, is not. Is that it? It is.」就是一個極端的例子。

(存在的就是存在的,不存在的就是不存在的。就是這樣嗎?是。)

學習一種新的語言,最重要的心態就是接受它,而不是糾結在「認知的差異」。就像學習英文時,你就必須接受表達複數就要在名詞之後加s(或是es),人稱代名詞還要分性別,和中文大不相同。

命理自然也有它專屬的名詞、用語、結構與法則。命盤中的文字透過了上述的法則分析之後,就會得到一些預測與判斷的結果。

只談意象,不論結構,就是怪力亂神的源頭

預測與判斷的結果與發生的現象相符,就叫做「準」;一如你對氣象預報的期望。

預測的結果準確與否,取決於分析者對於命理是否有通盤的理解:

• 對於星曜的理解

• 對於命盤結構的理解

• 符合理性與邏輯的聯想力與判斷力

對於星曜的理解就像理解單字的意義,對於命盤結構的理解就像是理解文法與句型;至於理性與邏輯的聯想力與判斷力,就有點像是對於語境和語意的理解,進而做出精準的判斷。

因此,就像學習語文,上述三項原則也有難易之分。對於星曜的理解最容易,聯想力與判斷力人人都有,但是要符合邏輯和理性就不太容易了!

那麼,結構又是什麼? 用比較簡單的說法來描述,就是星曜與星曜之間的關係、宮位與宮位之間的關係,以及星曜與宮位之間的關聯性。

對於星曜的理解,常與意象有關。最明顯的例子就是太陽與太陰。

太陽所代表的涵義,一如自然界中的太陽,明亮、熱情、不斷地燃燒。太陰就像自然界中的月亮,溫和、含蓄。

但是如果在太陽底下待久了,可能就會曬傷或是中暑、熱衰竭;因此太陽所代表的涵義也不見得全都是正面、無害的。

如果將這種意象放入命理中,就會有個耐人尋味的格局 - 「男命夫妻宮有太陽,是為必娶悍妻,太陽越亮其妻越悍」

在命理的理論中,並不講究兩性平權;太陽代表男性,但只要代表女性的元素與太陽結合,就與強悍、張揚脫離不了干係。同樣地,太陰代表女性,只要代表男性的元素與太陰結合,就產生陰柔、軟弱的意象。

因此,也不難理解古人是如何看待命盤中有關婚姻的配置: 男命的夫妻宮就是女性的元素(男命的配偶是女性),有太陽進入之後,悍妻之象油然而生。

如果談到這裡,就將「必娶悍妻」話題結束,不明就裡的人又要口誅筆伐、大罵怪力亂神、胡言亂語。

但是我們如果從結構的角度來分析: 天機坐命的男性,夫妻宮必有太陽。而午宮的太陽是所有宮位中亮度最高的(日正當中);如果夫妻宮是午宮的太陽,命宮的主星就是申位的天機、太陰。

天機生性滑溜、機靈,太陰細心溫柔,兩相結合之後讓天機太陰的男性具有機智幽默、善體人意的特質,通常都有著不錯的異性緣。當這種異性緣轉化成桃花緣,並越過婚姻感情中的紅線時,就會驚動夫妻宮內的悍妻。

最明顯的例子就是某位名人異性緣奇佳,與身旁的女性緋聞不斷。但是他屢屢在公開場合感念太太辛勞地付出與陪伴,並將財產都歸在配偶的名下。看來「馭夫有術」與「必娶悍妻」是互為表裡的同一件事。

另一個常被歸類為怪力亂神的說法,就是「OO宮有XX星,就一定會如何如何....」

這種說法成立與否的關鍵在於星曜。

有些人主張星曜才是主角,宮位只是舞台;星曜的意涵主導了詮釋的話語權,宮位則代表主角在哪一個場合發聲。因此,對星曜有深刻且精準的理解,成了預測與判斷非常重要的基礎。

然而,星曜也有主從或是話語權強弱之分。一般來說,十四主星的話語權最強,其次是六吉、四煞、四化、祿存等星。除此之外的其他星曜,通常就要看這些大哥們的臉色了!

最經典的例子就是「僕役宮內有陰煞必犯小人」。

陰煞固然本身就帶有暗藏、邪祟、小人的意象;但是如果「僕役宮內有陰煞必犯小人」,而同宮中還有其他十四主星,那麼這些位居十四主星的大哥們不就「被塑膠」了?

同時,既然有一顆陰煞就會造成小人,那麼陰煞不就比十四主星還要厲害? 或是陰煞至少要和十四主星平起平坐?

如果要正確地解讀「僕役宮內有陰煞必犯小人」,就必須要加入一些條件;也就是當僕役宮內的組合為煞星、化忌雲集,這時陰煞就會趁亂作怪,產生推波助瀾的效果。

陰煞就像是病毒,令人望之生畏。但是身體健康的人遇到了病毒,並不見得會發病。身體虛弱、抵抗力不佳的人(就像宮內煞星、化忌雲集),病毒才會在其體內肆虐。

無處不在的意象

許多人在學習命理時常會問道: 「這個東西很重要,要不要背起來?」

每個人的學習方式不同,有些人要將學習內容背起來,才會覺得學到東西、心裡踏實。有些人則排斥背誦,認為學習就像對物件上漆,要一層一層地刷上去,慢慢體會,才能歷久彌新。

有些非常基本但是重要的資訊,如天干四化表,熟背之後當然可以增加分析命盤的速度。但是如果完全靠背誦來學習命理,不僅辛苦,也少了某些想像與發想的樂趣。

命理中的許多概念,是建立在意象的基礎上;而意象決定了事件可能的發展趨勢。

太陰太陽同宮,就是一個非常重要的意象 - 一明一暗。

太陰太陽同在命宮,則坐命者的個性有一明一暗的傾向,有時張揚有時保守、忽冷忽熱、陰晴不定。

太陰太陽同在夫妻宮,則坐命者的婚姻感情有一明一暗的傾向。有些維持同時有兩個伴侶,有些則同時和兩個人交往。更有人對初戀情人懷念特別多,雖然最後與其他人結婚,但始終將初戀情人放在心中重要的位置,難以忘懷。

太陰太陽同在財帛宮,則坐命者的財富經營有一明一暗的傾向。有些人有兩份合法的收入,一份正職收入,一份兼差;或是一份是工作所得,一份是被動收入。但是有人則是有一份檯面上的合法收入,另一份卻是檯面下的非法所得。

一明一暗是一種意象,本身並沒有代表絕對的好與壞。但兌現在不同坐命者的身上時,就可能有是否符合法律及普世價值的差異了。

煞星則是另一種重要的意象。

擎羊代表一種利刃出鞘的意象。因此當擎羊進入與人有關的宮位(如父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、僕役宮),代表彼此的相處或對待關係不佳,或有爭吵或爭執,嚴重的話甚至有肢體衝突。

陀羅代表一種反覆、磨耗的意象。因此當陀羅進入與人有關的宮位,代表彼此的相處或對待關係不佳,大有「你讓我不舒服,我也不讓你好過」的互相折磨之意,或是「我就跟你耗上一輩子!」的糾纏。

火星代表一種閃燃驟變的意象。因此當火星進入與人有關的宮位,代表彼此的相處或對待關係不佳,容易有不耐煩、沒耐性、暴怒、暴衝、劇烈爭吵的現象。所幸也有來得急、去得快的傾向,屬於正常能量釋放,不像陀羅般的爛纏。

鈴星代表一種天寒地凍以及冷酷的意象。因此當鈴星進入與人有關的宮位,代表彼此的相處或對待關係不佳,有漠不關心、冷漠以對、相敬如冰、冷處理的傾向;也可以說是「你不犯我,我不犯你,大家平靜過日子!」

與時俱進的意象與思維

許多命理的理論基礎與意象成形於古代,如果仍以古人的思考模式來詮釋與分析、判斷,難免就有食古不化的隱憂。

天相的意象是印章,也可以說是印章(鑑)的保管人。然而印鑑在現今社會運作的重要性卻是越來越低。當信用卡、金融卡這些支付工具越來越普遍時,天相的意象也有了與時俱進的變化。

舉凡背書、保證、個人信用、擔保也算是廣義的「用印」。甚至有價證券(股票、債券)、合約、信用卡、現金卡,也在天相所代表及涵蓋的範圍。見章如見人的天相,也引申成為具有授權及信用的意象。

在實際的案例中,天相化忌在財帛宮的人因為用錢沒有節制,積欠了一筆為數不小接近百萬的卡債。天相化忌在田宅宮的人, 一時不察聽了朋友的花言巧語,成了幫人買房套利的人頭屋主。天相化忌在官祿宮的人,因為炒作股票而違法被判刑。

這種情形也發生在疾厄宮。

坐命者的本命遷移宮與僕役宮的組合不佳,第一大限的遷移宮又有煞星進入,第二大限的遷移宮也有煞星進入,大限疾厄宮又與本命的遷移宮重疊,宮中的組合也不甚理想。坐命者自小罹患社交困難的病症;而命盤中掌理社交的宮位,正是遷移宮(對外關係)與僕役宮(交友關係)。

如果從古人的觀點來看這種糾纏紊亂的組合,可能會做出易犯小人或是出外容易受傷的推測。畢竟,社交困難的病症是現代醫學才有的歸類。

因此,也不難想像: 即便對於星曜與命盤結構有了一定程度的理解,要有符合理性與邏輯的聯想力與判斷力,並不是一件容易的事。

況且,在同一個時辰可能有數百人出生,雖然每個人都擁有相同的命盤,難道每個人的人生大事都會在同一時間發生?

如果命盤中的意象無法與當事者的生命脈絡、經歷結合,所做出的判斷與預測就容易失準。

只看意象不重脈絡,就好像只坐在冷氣房裡看報表、看數字,無視於實際發生的情況!

怪力亂神與神機妙算的差異,也就藏在這些脈絡裡。

