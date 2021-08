引用六數作為八月的開端:

完美與不完美,都是完整完美所必須,

那些挫敗的感受,別輕言割棄,那些折痕是命運的痕跡,

生命靈數怎麼算? 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據, 例如: 1988年08月08日生, 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6,所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可, Ex:1+0=1,依此類推。 就上例而言,可以優先看「靈數6」的運勢, 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看, 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢! 圖片由左上開始是一,依序到最右下是九。 圖片來源:巧巧提供

生命靈數1

整體運勢:外在雜事很多,但都是可以明確分辨出來的,通常那些「需要你」的請求,都附掛著大量的情緒索求,若你未能即時拒絕,無論最後你答應了沒,這些干擾都會讓一號人處於心情很不安穩的狀態中,讓你錯失很多自己的空間、生活的自由度;

在這段情緒不穩定,容易被拖走的週期裡,一號人或許該離那些你原本就知道,常對你做出過份要求的人們遠一點,八月困境多由人際關係衍生而來,如果你向來很難拒絕別人,至少得學會保持距離,才能保證自己的安全。

工作/學習狀況:在專業上能夠做好自己本份的工作,沒有太多意外,如果你不要幫自己攬進更多雜事,問題就不大,能夠有新的發想、踏實的完成每一個既定的步驟,聽似理所當然,但恐怕只有一號人知道,這樣的「理所當然」是需要用點力的;

如開始所言,八月份找你幫忙的人還不少,多是救火的任務,那種你想也知道絕不能答應的事,你卻很可能因為(腦子短路當機)種種不明原因,一時隨口就說好,請特別注意自己的言談,盡可能的精簡、也要避免審閱過度複雜的合約、合作細節,這些不直接、包裝精美的說法,通常都帶有陷阱。

一號人也得注意多放鬆身心、盡可能避免日夜顛倒、超時工作,有良好的精神狀態,會讓誤入陷阱的機會降到最低。

愛情:單身者好壞桃花交雜,但好跟壞之間,誰能選、誰不能發展,其實都滿明確的,只要一號人不要一時想要救苦救難,視鬼話連篇於無物,就沒有太大問題,本週期的確可以出現比較踏實、又跟你聊得來,不躁進的對象,這類人雖然不會給你夢幻的戀愛SOP,不過這才是真的能走進人生,又不帶來麻煩的人,只要願意慢慢認識跟累積,這段時間開始的新關係,就能在後續人生中,慢慢發展、累積。

有伴侶者在關係中雖會面對伴侶的情緒不定,影響到心情,但請注意,你也可以是把對方拖回正軌那個人,只要你先跨過「萬一我沒快點回應,他是不是就不要我了」的心理限制,對於伴侶在本週期的迂迴表達,你得看懂,並且有足夠的勇氣戳破跟提醒,點出對方真正的意圖,就可以讓關係互動回到良好狀態,讓對方停止無意義又永無止盡、隨時可能出招的吵鬧;

反之,若你只是不斷回應對方的無理取鬧、又不敢阻止的話,則會讓戰線無限延長,在秋天來臨之前,更能同理、更真實,是你們之間的必考題,請務必以正視取代忽略。

訊息指引:Purpose is the way+Four of Pentacles

紛雜吵鬧的雜音,無須回應,沒有誰早被注定,選擇是必須,

靈活的分辨,為你自己,該說的都再遲疑,別吞回去。

生命靈數2

整體運勢:外在局勢雖不看好,一切似乎到了某個循環的終點,暫無可為之處,無論是人際、財務、各方面皆然,都在一個「結束舊有,新生萌芽」的端點,但或許也是因為這樣的「都結束了」的明確訊號,對二號人來說,反倒因為不用再太多無用的努力,而能感到真正的放鬆,以心態的鬆綁為起點,看到更多「其實可以那樣做」的機會;

能用不同的視野,面對一樣的事件時,那些終結都非危機,將成為一種可為。

工作/學習狀況:在專業上,過去那些無止盡的付出、失衡的時間,都結束了,生命丟給二號人很明確的訊號,很可能那些追不回的款項、對方一直未讀的訊息,都能確定「現在沒回,以後也不會回了」,能結束在職場或學習環境那些本來就不再舒適的關係,是一種幸運;

對於能主動跟上,乾脆果斷放下的二號人,就會看到另一段有望成功的機會,權威或有力人士的主動邀約,給予資源,是本週期能看到的具體發展,停止自我懷疑,只管準確接球即可。

愛情:單身者終於看清過往某些堅持是完全不需要的,無論你正困於兒時恐懼、或是過往戀情的失利中,在本週期都到了收尾,看見該看見的,跟過往困於恐懼時對自己的種種受限,擺脫過往陰影,如果你從未選到能夠長久發展的關係,肯定是找錯方向啦!

本週期將出現理想型,請不要自我懷疑,只管勇敢跨步向前,無須太多包裝,自然輕鬆,就是促成關係最要件。

有伴侶者在關係中,將邁入新的階段,當然這個「新的」的解讀,若不是指關係深化、就是直接走向無可挽回的終結,決定事件如何展現的關鍵,都在你能否對對方交付弱點上,對於受困關係、覺得在其中辛苦的你而言,若還想為彼此努力一下,勢必就得寫好這道題目,對對方承認真的恐懼的,來取代一再的測試、不穩的情緒,才是讓關係翻轉的按鈕。

故事如何發展的決定權,始終都在你手上,不在別的地方。

訊息指引:Obstacles and Opportunities+Five of cups

光與暗相伴,萬事萬物,黑暗盡頭囊括了所有,包括光明,

別試圖區分將誰割離,那本是一體,

暫停向來只為轉彎,告訴你,光跟你的距離,比想像更近。

生命靈數3

整體運勢:安全感低落,本週期內在將常態處在兩極對立跟掙扎中,這些內在問題,通常會由跟家庭、伴侶的關係失和、溝通不順引動;

若你很努力表現一切都好,努力用微笑回應,盡可能避免情緒失控,那麼就越容易成為本週期的主要受災戶。

請記好這個原則「越是選擇消化,就要消化越多」要承受多少端由三號人自己選擇,除了無止盡的當吸音海棉,只要你肯,你當然可以選擇說出自己需要幫忙、需要休息,所有好與壞的機會,在八月份是均等的,就看你打算如何為自己主張了。

工作/學習狀況:在專業上收益頗豐的八月,倒是可以有不少進帳,也利於經營外在形象,這些親切體貼,願意看見、引導別人需求的特質,都能幫助三號人在形象、人際上加不少分數,藉由這些加分,你可以完成更多想完成的進度,或是得到實際的資源、幫助;

在一切皆順的本週期,機會是較平常更多的,三號人該擔心的反倒是「如何選」的問題,建議你仍要把持好內心的那把尺,公正的為自己選擇有利的,而不是「看誰的面子」或是「我選這個是為了還某個人情、為了幫忙某人」,這些前提,都會讓你在八月原本可以順轉的工作進程中添亂,八月份,這樣的人跟要求,也真的特別多,請讓工作跟專業盡可能單純,不接受關說跟考慮人情,就可以順利過關。

愛情:單身者利於經營外在形象,得到多數人的關注,這些人能夠碰到你的場合,也真的是你「有整理好才上場」的地方,譬如職場、對外的活動等,基本上不太會看到你狼狽的那一面,作為關係建立的第一關,若你單純缺對象,那麼這個月要看到新的可能,是沒問題的;

最大問題一樣是在如何選擇自己最想要的(而非都在考慮最可能的),你得儲備好更多安全感,才有機會讓關係不只在最表淺的「能互動」上。

有伴侶者在關係中,得有點注意了,或許你會覺得表面看起來一切都好,事實上也真的一切都好,可你卻老覺得不那麼好,總免不了那些明知不合理的擔心,這些都會讓你舉措失常,情緒反覆,然後莫名的挑起戰火、跟伴侶意見各種不和、爭吵;

這些「明明知道該滿足,卻總感到不滿足跟不安」的情緒,若你看見,那就不該是藉由其它方式去測試或對伴侶發洩,而是該直接表達這個,不經包裝的會比迂迴的表達更能被對方接受、接住。

訊息指引:Forgiveness is freedom+The Fool

從制約中解放,寬恕那個不想再受限的自己,並點頭允許,

那個等待自由許可的你,正等著你,點頭說你願意。

生命靈數4

整體運勢:生活之中可為之處不多,若四號人感到處處受阻,想找點什麼來做,但是都沒有的時候,比起找更多事來消磨時間,看似忙碌卻無所得,更該做的,你一定知道的,就是務實的面對問題,主動去終結那些本該結束卻仍持續的不良人際、或排除、丟開那些不再需要的生活日程,不限於外在事務,這些問題產生的根源,向來就是某些特定的壞習慣,拖延與逃避、轉移焦慮的慣性,都是亟需四號人面對的事;

對於已跨過這些問題的四號人則反,你會從這些改變中,看到生命的確帶你往更好的地方,你的生活與心理狀態,是否真的裡外如一的好,只有四號人自己明白,該考的試,你逃不了,遲早都是要上場的。

工作/學習狀況:在專業上也到了一個瓶頸,能做的看似很多,但其實都是一樣的事情,即便那在別人眼中看起來仍很有可為之處,但只有你本人知道,再這樣下去不行,可問到你為何不改,你也會看到自己堅持得很莫名就是,本週期這樣的態勢將會更明顯,無論是反應在專業上的「做什麼努力,帶來的成果都有限」、或是人際上的失和失調,都再也不是你可以弭平的風暴,別再費力任該消失的消失,是最好的方式;

八月是修整、休息的期間,硬來的堅持不適用,生命會用各種方式,積極的讓你看見,有更該做的事,而且你是明知該為卻不為的,主動點,比起被動一定更好,這道理無需多言。

愛情:單身者在關係追求上,得有自己的主張,若你一直都沒有對象,那麼問題或許不在外,而在你始終都在追尋一條絕對不會受傷、保證完美的路線,但那個東西根本不存在這世界上呀~

認清現實,回到地球,該實驗該考驗的,都得真實的肉身與行動去面對,除非你希望感情生活繼續一灘死水,不然都得先克服那不安全感跟輸不起的膽小行徑,至少先幫自己釐清自己要的是什麼,不是追著別人都追求的那些條件來找,允許做錯、允許不完美,才可能在生活中看到真的可以發展的關係跟機會。

有伴侶者在關係中也面臨危機,需要提防競爭者的出現,讓你的關係生變,如果你未能在關係中展現真實的一面,總是希望對方的配合、或只依自己的意願前進,很少真正關注伴侶的聲音,那麼關係在本週期將會因為競爭者的出現,成為壓垮駱駝的最後一根稻草,得說聲永不再會了;

關係在分水嶺上,如果該面對的你已經都做了,那麼過去深埋在關係中的不安因子被消滅、終結,也是一種「關係的終結」,要終結的始終是「不適用、不健康的模式」。

你為你們的過去,選擇了什麼呢?無論是什麼,答案都已在眼前了。

訊息指引:The art of surrender+Three of Pentacles

阻礙出現,始於你需要受阻的必須,得把那些阻礙燒作灰燼,

受阻只為讓你跨越及前進,動能轉化而已,非關前功盡棄。

除非你選擇了讓前功盡棄。

生命靈數5

整體運勢:整裝待發,在精神上已經重拾力量的五號人,本週期要做的就是為自己的舒適生活付出努力,籌措更多財源也好、購買讓生活更美好的東西也罷,總之日常是缺了點美好,而這些「有形之物」則是幫你充電的電源,如果過去這段時間你過得很宅(誰不是?)那麼八月就是重新打開人際大門的一刻,除了生活的物品需要添購之外,八月你也將看到在家庭或伴侶關係,有些待修復的地方,這些狀況會隨著八月腳步越近而越明顯,所幸五號人將有足夠的動力去努力,雖然還是得用點力,但努力能有所得,是充實且美好的一段時間。

工作/學習狀況:在專業上需要把眼光放遠,原本若有持續獲利、但時間維持過長的事項,則在這段時間很可能有生變、改組、計畫變更或實質收益不如預期、不如從前的狀況發生;本週期介於生涯轉換的消長間,建議五號人比起眷戀原合作的對象、所處曾經安穩但現況已經改變的不舒適圈,都宜主動做出終結、改變、選擇更大膽、全新及開創的路線前進;

比起保守跟合群,你更需要的可能是冒一點險跟創新,放掉自我限制,五號人在此時適合轉換工作內容(無論是否換公司,至少得換個方法做事),或是你早有其他對工作、學習想嘗試的方向,都適合在本週期落實,在應當的時間做恰當的事,自能帶來豐碩且美好的進展。

愛情:單身者擺脫原有的舒適人際圈,轉換到新的環境,或是做了新的改變之後,就會為人際帶來活水,而進一步有看到不錯的(近乎夢想中期待的)伴侶的機會,可以確定的是,這些人不會在你過往的日常有機會碰到,所以如果你還沒遇到可能的對象,那麼不如安排更多點原本想做、卻一直擱置的事,機會就在那裡面。

有伴侶者在關係中將進入一段不穩定期,原本習慣的老夫老妻模式將被改變,當中伴隨著爭吵、價值觀需要調整的問題,必須將過多的主觀、情緒跟不知為何要堅持的堅持先放下,才可能讓關係有談的空間,不穩定的現況下,你必須給出同理,而不是疏離,這將是一段讓關係翻轉跟修復、汰舊才能換新的週期,看到你該做的、去完成它,不逃避就能讓關係重回美好跟安穩中。

訊息指引:The kindness of strangers +Lovers

敞開並接受他人的善意,並在接住之前,先認出那的確是善意,

並非想像中的,那多得且不屬於你的東西,

對於援手不推拒,是你能給出的最好回應。

生命靈數6

整體運勢:在生活中有些需要被改變的原則,已經迫在眼前,在本週期那些待處理、但未被正視、該終結的事項,都將有明確的結果與最終定位,整體看起來挑戰不少、會失去跟結束的人事物也不少,這會讓六號人的安全感受到不小的考驗,甚至帶來一點財務、實質收益上的損失;

若你不想讓這些損失變成「突然發生」或「不得不接受」,那麼務必自動去審視跟終結那些需要過度努力,卻沒有結果、或付出與回收不成正比的事、關係,主動會比被動好,當中所耗損的心力、情感受傷的程度,也才能降到最低的程度。

工作/學習狀況:在專業上需要付出更大的力氣來與同性質的同業、同儕競爭,主動發起,會比被動的接受挑戰來得更好,在專業上無法照著過去既定的模式安穩度日,無論過去它曾帶給你怎樣的安穩,無論這個當下是否還看似安穩,本週期都是需要改變的,差別只在你正處在哪個時間點而已,如同一開始所述,主動比被動好,先行、先發起的人,才能取得主導權,若你願意選擇早點開始,那麼改變帶來的陣痛不會太長,你會在同業跟同儕競爭中,取得較關鍵、較好的位置,這才是讓工作回到持續安穩,付出與收益平衡的路徑。

愛情:單身者有機會看到喜歡的對象,但對象與競爭者將同時出現,所以若你有尚未發展成的確定對象,也可能在本週期讓你發現「原來還有其他人喜歡他」;主動爭取、至少不在發現有競爭者的時候就開始自我貶低,顯然就是六號人最該處理的問題,尚未在關係中的你不能是先放棄的那個人,不然你就會被桃花放棄呀~

有伴侶者在關係中,也將面臨伴侶被追求,或出現假想敵的狀況,總之無法讓你對關係放心的本週期,好好的對對方講出你的擔心,確認事件的真實樣貌,才是你最該做的,當然確認不是你想像的確認,不是測試、不是旁敲側擊,比起這些源於不自信的測試看看,六號人更該做的向來都是不迂迴的單刀直入,比起質問,更需要自我剖白,說出擔憂,才是讓對方回頭安撫,接住你,重回關係安穩的唯一方向。

訊息指引:One earth many worlds+Five of swords

完美與不完美,都是完整完美所必須,

那些挫敗的感受,別輕言割棄,那些折痕是命運的痕跡,

關於你曾活過的證明。

生命靈數7

整體運勢:放下過多的揣測、預設立場,才能看到生活、家人要帶給你的支持,可能藏在某些看似危機、或是溝通過程讓你感到不那麼舒服的後面。

八月份會面對一些直快、但是聽起來的確不太好聽的話,讓七號人有種不如歸去、覺得什麼都不想再多解釋的失望感,但仔細再想一下、冷靜一下,那些話背後的意思,我想你不會不懂那中間的關懷,但卻很可能因為對方的不擅表達,所以耗損你們之間的信任跟情誼。

建議七號人在本週期,在感到被傷害的當下,更該問清楚、確認好對方「真的是這個意思嗎?」這個多確認一次的動作,可以讓你少傷很多心,減少很多情緒的消耗,對你來說就是生活中最有益的練習了。

工作/學習狀況:在專業上持續處於拆彈任務中,有很多待處理的危機,即便本來不在你頭上,都會突然轉向你,希望你能提供解方、或是參與其中,這些便是你在專業上展現長才、被看見的機會,臨危授命的局面,倒不是真的要刻意把爛攤子推到你頭上,但七號人卻很可能因為這個誤判而不作為,或是擺爛、推開,錯失了表現的機會;

本週期的危機跟轉機不但相伴而生,還密不可分,如果你期待的是專業能力被看見、晉級,那麼接受挑戰、甚至主動爭取這類的機會,就是你幸運的所在之處。

愛情:單身者可能有接觸新關係的機會,或你想讓尚未確認的關係有所進展,都適合先拋開多一點的不安全感,讓自己能有機會多透露一點,無論是你的需求、弱點、擔心的那些部份,都可以盡可能的多帶入話題中,這將是你開展、甚至會成為推進關係的推進劑;

能擺脫單身的決定性因素,端看你能拿出多真實的自己,心防越少,越能促成單身狀態的終結。

有伴侶者在關係中,也需要歷經一番爭吵跟拆彈,才能走向和平,在本週期的前半,七號人將面臨的是寂寞的感受,說的並非單指被丟下這件事,而是關係中的隱憂,你擔心不被接受、不被愛的不安感,可能一直存在著,但在這段週期特別被突顯,這會帶來溝通上的不順跟爭吵,既是需要面對的事實,也會建議七號人藉著讓情緒順走,把該說的、想確認的、恐懼的都說出口,若有順利表達,你也會發現那些多是自己的糾結,你恐懼的向來不是結果,而是未知,只有行動才會讓恐懼在感情生活中消失。

訊息指引:Comparisous+The Star

始終看見當中的希望,那些將帶你越過物質表相的幻境與困境,

從夢中甦醒,長夜已盡,天將明。

生命靈數8

整體運勢:為了階段性任務、夢想的達成,在資金上得有巨大的流動、或是財務投資,本週期都很需要到處想辦法籌措更多財源,努力增加工作的量能才能達到平衡狀態,在外援較少,但支付變高的八月裡,你得更努力的精算才行了;除了開源,更有很多是看似需要,但仔細審視後就會發現可以捨棄、暫時擱置的項目,請不要被這些考慮的時間拖住腳步,快速的決策、前進,以能做的先做為原則,才是讓生活正常運行的最佳方法。

工作/學習狀況:在職業上也會有類於上述的狀況發生,孤軍奮戰,無法打團體戰,大家都分身乏術的本週期,八號人得一人當三四人來用,加班、超時工作都很難避免,但在短期內看到的回收卻有限,會讓你陷入「真的有需要那麼努力嗎?」的思考中,但請別被這些眼前的急躁跟自我懷疑困住太久,因為目前所執行的無論是工作或是學習計畫,的確都更需要長程的累積,才會看到結果,目前的地基階段,你需要的是更安然的踏實每一個腳步,把眼光放遠點,會讓你對於現況能做的事,更清晰、有效率的執行,這樣的心理建設,是幫助你離完整拓荒、前進所必要的。

愛情:單身者在對於社交、聯誼積極之前,得先思考清楚自己要的是怎樣的關係,跟為何需要一段關係,這類躲在關係建立後的隱藏需求,得被理清,你才能讓這些社交行動有意義,而不只是困在「我有在努力,可是不知道在努力什麼,努力好像也都沒找到」的困境中;

想好再做,比起一邊想一邊做,會來得有效率許多,至少在這段時間是這樣的。

有伴侶者在關係中,伴侶的脾氣、需求,都不如日常容易被安撫,即便對方丟了某些需求給你,你也做了,卻很難得到預期中的滿意、鼓勵,比起回應那些無止盡的需求跟考題,八號人更該做的,或許不是忙著行動跟回應,而是多問幾句、多確認一下對方實際要的、實際上在說的是什麼的「關心」,聽清楚,專心跟陪伴的效用,可能多過於「需要去實際做點什麼」。

當你願意調整回應的態度,會發現似乎真的沒那麼多問題需要解決,對方從未要你疲於回應,而是需要更多關懷的隱藏需求。

訊息指引:Unburden the load+Two of cups

向內傾聽,該放下重擔與控制的聲音,正叫喚你,

那是前往更美好國境的指引,

別虛應,別略過,別用假意附和來取代真實的回應。

生命靈數9

整體運勢:對於「可預期的現況就是如此」感到不滿、且無奈的九號人,八月仍會被籠罩在這樣的氣氛之中,一種悶,但說到哪兒不好?又沒有真到那麼不好的程度,事實上很可能現實生活中還完全相反,該入袋的收入正常入袋為安,朋友人際同溫層的往來愉快,這些都是具體在發生、無可忽略的事實;

不過的確在某些未知、無法掌控的部份是受困的,看似無望、但實則是無法預期跟控制的事,不如就先放下吧!保持期待,但忘掉期待。

抱歉我講了不是人話的話,不過你懂的,如果想活得更舒服,就得往這端多移動一點腳步,當你做到,生命也會因為你的願意放掉控制、願意留白、帶給你預料之外的禮物。

工作/學習狀況:在專業上會得到前陣子短期累積的回報,若你在這一季到來以前,已經努力了一段時間,則獎金、成果,都能在此刻順利入袋,豐收與得到成就感,這會讓九號人有勞有所得的踏實感;伴隨這些滿意,當然也有些小小缺憾之處,在這段週期,你也會發現有些事、有些人,就是無法溝通也無可挽救的,在專業學習的路上、職場上,你得學會放下或割除這些不適合的成員,把他們丟開,請出原本佔缺的位置,在工作跟合作對象上,都很難避免有段空窗、人力較少的時期,但請務必不要有太多不必要的留戀跟濫情,痛快的斷捨離,是為了找來更適合的人選或合作對象,別有所圖或只想佔缺的人,就由他們去吧!

愛情:單身者在追求新關係中不宜躁進,人際圈的確在八月份會開始活絡,帶來一些新的機會,但看起來真正適合跟你進到一對一關係的人,並不在這一波新的朋友名單當中,不過是短期內人際圈的活化罷了,所以少點聯想、少點期待,但多點開放,後面你會懂得生命為何安排這些人來,真正的可能性不在他們身上,但的確會出現在跟他們交流之間。

有伴侶者,能感受到伴侶因為要釋放更多善意,而有更多的表現,努力、或是各式的討好出現,當然如果要用九號人細膩跟嚴格的眼光審視,不免會讓你覺得「這沒用,不如省點力」大翻白眼的機率居多,不過畢竟是對方的一片赤誠,你就收了吧!XD

或是真的看不下去的時候,你可以用更直接、不迂迴的方式表達你真的想要的版本會是怎樣的,省去對方摸索又不得其門的白費力氣,但請別期待他一下就聽懂,因為通常講也只是講講,對方不是不願、而是不能領悟的可能性也居高,寬容跟寬待,看似對對方,但其實也是對自己的,放輕鬆點會更好。

訊息指引:Everything is in divine order+Ten of cups

那些需要你努力的修正或塗改的,都是多餘,

一切都在其該有的進程當中,看懂追趕並非必須,

必須保留的向來都是更接近空白的餘裕,

不是強制與控制,非關你想你要你可以。