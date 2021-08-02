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威力彩頭彩飆10億！財運爆發「4星座」出爐、這時間買最好運
威力彩頭獎創下連35摃紀錄，今天開獎的頭獎累積金額預估上看10億元，如果一注獨得，單注獎金為今年最高。正適逢東京奧運開賽，台灣隊為國爭光，多名選手姓名筆劃也成為了熱門選號，另外小孟老師也幫大家整理出最高中獎運的4星座、開運財神方位、好運時辰，祝大家能幸運中獎。
Top4：處女座
今日（8月2日）金星旋轉移入處女座的本命元辰宮位，顯示處女座財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。
Top3：牡羊座
今日（8月2日）太陽水星移入牡羊座的五宮偏財宮位，並且與五宮的火象能量結合，顯示8月2日牡羊座偏財宮能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。
Top2：金牛座
今日（8月2日）太陽與水星加快移入金牛座的家庭長輩宮位，並且進入四宮與土象元素結合，顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。
Top1：獅子座
今日（8月2日）太陽與水星加速移入獅子座本命宮並且在元辰位上發光發熱，兩星互相照耀獅子座的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。
今日好運生肖：
雞.馬.鼠.蛇
開運財神方位：
南方
（建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注）
好運時辰：
中午11：00-13：00
下午15：00-19：00
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