唐綺陽星座運勢週報：奧運帶來正能量！水瓶有粉絲桃花、獅子當心亂花錢

農曆6月24日（國曆8月2日）是關聖帝君的聖誕，由於關聖帝君也是民間知名的武財神，不少民眾都會藉此機會到廟裡祝壽兼求財。說到財富，大家都會很關心，你知道最近有哪些星座會財源廣進嗎？今天就跟著科技紫微網一起來看看，有上榜的記得好好發揮，沒上榜的星座也別氣餒，可以抽空向武財神誠心求正財，說不定能為你的財路招旺運唷！

2021-07-29 14:00