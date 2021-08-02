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唐綺陽星座運勢週報：奧運帶來正能量！水瓶有粉絲桃花、獅子當心亂花錢

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/2-8/8】

重要星象：日木對分，天王星停滯期

日木對分，受到激勵與鼓舞，感受奧運帶來的正能量，以正向的角度看待生涯的轉變，宜把握八月份，多加爭取機會。天王星停滯期，對於金錢、名聲、經濟相關議題有感，世界經濟進入重整時期，反省個人財務理財狀況，思考平時的花錢模式，學習居安思危。

工作注意：金牛、雙子、天秤、天蠍

金牛：有嶄露頭角機會，能夠出奇制勝

雙子：遇到狀況需反覆溝通，多點耐心

天秤：適合發展與海外相關的連結

天蠍：遇強則強，有對手能表現更好

桃花注意：巨蟹、射手、水瓶、雙魚

巨蟹：感情上較敏感，易為蛛絲馬跡而煩惱

射手：展現浪漫細胞，發揮自身魅力

水瓶：有粉絲屬性的桃花機會

雙魚：理性思考未來，過濾不適合的桃花

財運注意：獅子、魔羯

獅子：購物慾旺盛，當心亂花錢

魔羯：左手進右手出，為責任義務而花費

健康注意：白羊、處女

白羊：凡事放慢腳步，避免受傷

處女：當心腦神經衰弱，要適時的多休息

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 理財 每週星座運勢

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