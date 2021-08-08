每日星座運勢／天蠍多行善有意外財 勿信旁人讒言
2021-08-8
牡羊座
運勢明朗，收穫頗多。
整體運：★★★★★
今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★★
動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！
事業運：★★★★☆
外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。
財運：★★★★★
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00水晶紫
開運方位：東北方向
金牛座
贈人玫瑰，手留餘香。
整體運：★★★☆☆
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。
愛情運：★★★☆☆
透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
事業運：★★★☆☆
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
財運：★★★☆☆
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00雪花銀
開運方位：東南方向
雙子座
因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。
愛情運：★★★☆☆
因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！
事業運：★★★☆☆
精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。
財運：★★☆☆☆
會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00杜鵑粉
開運方位：正北方向
巨蟹座
享樂的一天。
整體運：★★★★☆
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
愛情運：★★★★★
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
事業運：★★★☆☆
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
財運：★★★☆☆
不利小額現金交易、快速買賣業。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00瑪瑙黑
開運方位：東南方向
獅子座
有機會發揮專長與才藝。
整體運：★★★★☆
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
愛情運：★★★★☆
表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！
事業運：★★★☆☆
諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。
財運：★★★★☆
福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00碧空藍
開運方位：正西方向
處女座
升溫的過程並不長，耐心一點就好。
整體運：★★★☆☆
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
愛情運：★★★☆☆
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
事業運：★★★☆☆
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
財運：★★★★☆
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀
開運方位：正北方向
天秤座
恰逢朦朧愛情。
整體運：★★★☆☆
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
愛情運：★★★☆☆
在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。
財運：★★★☆☆
想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
天蠍座
按計劃行事，切忌強出頭。
整體運：★★★☆☆
今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。
愛情運：★★☆☆☆
一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！
事業運：★★★☆☆
事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。
財運：★★★★☆
有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00湖水綠
開運方位：東南方向
射手座
學會委婉地拒絕。
整體運：★★★☆☆
桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。
愛情運：★★★☆☆
有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。
事業運：★★★★☆
容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！
財運：★★★☆☆
自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00咖啡棕
開運方位：東南方向
摩羯座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
事業運：★★★★☆
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
財運：★★★☆☆
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00薔薇粉
開運方位：正西方向
水瓶座
愛情切記寧缺勿濫。
整體運：★★★☆☆
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
愛情運：★★★☆☆
單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
事業運：★★★☆☆
會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。
財運：★★☆☆☆
藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠
開運方位：正東方向
雙魚座
保留隱私並非壞事。
整體運：★★★★☆
戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。
愛情運：★★★☆☆
有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。
事業運：★★★★☆
展現風趣幽默的一面，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。
財運：★★★★☆
賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
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