每日星座運勢／雙子需留意身心健康 勿信旁人讒言
2021-08-7
牡羊座
狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
整體運：★★★★☆
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
愛情運：★★★★☆
有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。
事業運：★★★★☆
心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。
財運：★★★☆☆
謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：18:00-20:00琉璃銀
開運方位：正北方向
金牛座
別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
整體運：★★★☆☆
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
事業運：★★★☆☆
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
財運：★★★★☆
金錢上有支援者。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：正北方向
雙子座
留意身心健康是關鍵。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！
事業運：★★★☆☆
精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。
財運：★★★★☆
小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00鈦晶金
開運方位：正東方向
巨蟹座
多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。
事業運：★★★★☆
與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。
財運：★★★★☆
財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰
開運方位：東北方向
獅子座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。
財運：★★★☆☆
對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00辣椒紅
開運方位：西南方向
處女座
不錯的一天，心情無比暢快。
整體運：★★★★☆
感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。
愛情運：★★★★★
愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。
財運：★★★☆☆
大額支出增加，例如：投資支出。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00象牙白
開運方位：正北方向
天秤座
藉助外力推動，才更能把握好愛情。
整體運：★★★★☆
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
事業運：★★★★★
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
財運：★★★★☆
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00大理石灰
開運方位：正東方向
天蠍座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。
事業運：★★☆☆☆
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
財運：★★★☆☆
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00寶石藍
開運方位：西北方向
射手座
別錯過來自異性的助力。
整體運：★★★☆☆
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
愛情運：★★★★☆
適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。
事業運：★★★☆☆
很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。
財運：★★☆☆☆
性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠
開運方位：東北方向
摩羯座
與其試圖改變，還不如保持現狀。
整體運：★★★★☆
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
愛情運：★★★★☆
單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！
事業運：★★★★☆
心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。
財運：★★★☆☆
自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠
開運方位：正北方向
水瓶座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。
事業運：★★★☆☆
感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。
財運：★★★★★
業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-07:00金桔綠
開運方位：東南方向
雙魚座
雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
整體運：★★★★☆
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。
愛情運：★★★★☆
已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。
事業運：★★★☆☆
容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。
財運：★★★★☆
耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍
開運方位：正南方向
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