每日星座運勢／巨蟹事業宜採取守成 投資短線進出
2021-08-5
牡羊座
心情愉悅的一天。
整體運：★★★★☆
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。
事業運：★★★★☆
思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。
財運：★★★☆☆
金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：20:00-22:00杜鵑粉
開運方位：正西方向
金牛座
相對平靜安好的日子。
整體運：★★★☆☆
平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。
愛情運：★★☆☆☆
雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。
事業運：★★★★☆
邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。
財運：★★★☆☆
錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00竹葉青
開運方位：西南方向
雙子座
心情很美麗。
整體運：★★★☆☆
上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。
事業運：★★★★☆
工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。
財運：★★★☆☆
別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。
整體運：★★★★★
對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。
愛情運：★★★★★
愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。
財運：★★★★☆
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00竹葉青
開運方位：西南方向
獅子座
相信口頭宣傳會讓你吃虧。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。
財運：★★☆☆☆
算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
處女座
愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！
事業運：★★★☆☆
感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。
財運：★★☆☆☆
求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕
開運方位：東北方向
天秤座
向外求助會事半功倍。
整體運：★★★★☆
單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。
愛情運：★★★★☆
適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！
事業運：★★★★☆
有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！
財運：★★★☆☆
財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00瑪瑙黑
開運方位：東南方向
天蠍座
期待值不宜過高哦！
整體運：★★☆☆☆
今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。
愛情運：★★★☆☆
對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。
事業運：★★★☆☆
情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。
財運：★★☆☆☆
在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀
開運方位：正西方向
射手座
想法易獲得肯定，是較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！
事業運：★★★☆☆
遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00深茄紫
開運方位：正北方向
摩羯座
不妨在習慣上做一些小改變吧！
整體運：★★★★☆
今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。
愛情運：★★★★☆
感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。
財運：★★★★☆
開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00櫻桃紅
開運方位：東南方向
水瓶座
今天需在工作上加強表現。
整體運：★★★☆☆
事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。
事業運：★★★☆☆
接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。
財運：★★★☆☆
別太投機，小心損財。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00脆梅青
開運方位：正北方向
雙魚座
以平常心看待事物，減少負面思考。
整體運：★★☆☆☆
已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。
愛情運：★☆☆☆☆
有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。
事業運：★★★☆☆
心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！
財運：★★☆☆☆
出門在外多留意身邊的人，保管好財物。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00珍珠白
開運方位：正北方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言