每日星座運勢／巨蟹事業宜採取守成 投資短線進出

2021-08-5

牡羊座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

金牛座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：西南方向

雙子座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

事業運：★★★★☆

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

財運：★★★☆☆

別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00竹葉青

開運方位：西南方向

獅子座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

處女座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

事業運：★★★☆☆

感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

財運：★★☆☆☆

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：東北方向

天秤座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天蠍座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀

開運方位：正西方向

射手座

想法易獲得肯定，是較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

事業運：★★★☆☆

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00深茄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

水瓶座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙魚座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

財運：★★☆☆☆

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00珍珠白

開運方位：正北方向





