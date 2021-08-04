每日星座運勢／摩羯多留意身體健康 事業適合多元

2021-08-4

牡羊座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

事業運：★☆☆☆☆

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

財運：★★★☆☆

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

金牛座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00硃砂紅

開運方位：正南方向

雙子座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00金桔綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00翡翠綠

開運方位：正南方向

獅子座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

處女座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：西南方向

天秤座

對待愛情還需主動一點。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

事業運：★★★★☆

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00金桔綠

開運方位：西南方向

射手座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

財運：★☆☆☆☆

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00乳酪白

開運方位：西北方向

摩羯座

多留意身體健康。

整體運：★★★★★

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點！今天可適量進補一番，保養身體最重要。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人，不妨努力的變些花樣來製造情趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的項目，特別有利於交涉方面的事宜。

財運：★★★★☆

理財上很有計劃，投資也理性，適合採取快進快出的方式，多能搶得先機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00水鑽藍

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

異性緣超好之日，多半是別人主動接近你，向你示好，讓你很有優越感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持著愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出、靈活運用錢財的跡象。有閒錢，不妨拿出來做好人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00祖母綠

開運方位：西南方向





