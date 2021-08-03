每日星座運勢／處女好創意大膽提出 適合開發智慧

2021-08-3

牡羊座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：正北方向

金牛座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00薔薇粉

開運方位：西北方向

雙子座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00玉米黃

開運方位：東北方向

獅子座

思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

整體運：★★★★☆

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。

愛情運：★★★☆☆

有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜地應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運還不錯，只要願意四處奔波，不斷向外拓展業務，就有機會進財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

時而有退出的想法。

整體運：★★★☆☆

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

財運：★★☆☆☆

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00寶石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠

開運方位：東北方向

射手座

平靜的一天，知足則易感到愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

財運：★★★☆☆

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00艷棗紅

開運方位：西北方向

摩羯座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

水瓶座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

事業運：★★☆☆☆

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

財運：★★★☆☆

需要主動爭取你的財路。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00可可棕

開運方位：正西方向

雙魚座

如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

整體運：★☆☆☆☆

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

事業運：★★☆☆☆

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00石榴紅

開運方位：西北方向





