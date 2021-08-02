每日星座運勢／牡羊行銷得包裝自己 易讓客戶信賴

2021-08-2

牡羊座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00乳酪白

開運方位：正南方向

金牛座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00深海藍

開運方位：西南方向

雙子座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

事業運：★★☆☆☆

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

財運：★★★☆☆

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00玉米黃

開運方位：正西方向

獅子座

工作切忌操之過急哦！

整體運：★★☆☆☆

單身者易吸引藝術氣質型異性，且彼此的真誠還會令雙方的感覺迅速轉濃哦！學生族對理財很感興趣，且善於支配自己的零用錢，不僅花得順心還能有節餘；今天宜外出旅行，會有不錯的收獲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想步入婚姻的念頭強烈，不妨和戀人好好談一談未來的計劃！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。若急需資金周轉，還應另作打算。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：西北方向

處女座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

事業運：★★★★☆

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

財運：★★★☆☆

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00玉米黃

開運方位：東南方向

天秤座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00琥珀橙

開運方位：正西方向

天蠍座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00湖水綠

開運方位：正南方向

射手座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

摩羯座

心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

財運：★★☆☆☆

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00辣椒紅

開運方位：正東方向

水瓶座

應酬頻繁，感覺疲憊。

整體運：★☆☆☆☆

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

財運：★☆☆☆☆

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

小心與你走得過近的人。

整體運：★★☆☆☆

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

事業運：★★★☆☆

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

財運：★☆☆☆☆

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00青金石藍

開運方位：正北方向





