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小孟塔羅：8月8日鬼門開！鬼月要小心什麼 以免卡到不好事物？

聯合新聞網 / 小孟
圖／pixabay
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閩南、臺灣一帶將農曆七月稱鬼月，流傳七月初一「鬼門開」（2021為8月8日星期日)、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭拜無主孤魂。在這個月人不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，惟恐將孤魂野鬼引進門。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼月要小心什麼，以免卡到不好事物？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：The Good Karma Tarot(Kerry Ward)




A：出入醫療院所(寶劍六正位)

牌面的女子包裡裝著七支寶劍，並徒手攀岩爬山往山頂邁進。

A：出入醫療院所(寶劍六正位)
A：出入醫療院所(寶劍六正位)

這張牌表示鬼月若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響。小孟老師在此提醒你，記得要丟在垃圾桶別破壞環境唷！

B：等待包裏收件(錢幣七正位)

牌面的女子方才澆完水，便撐著頭手握最底下的金幣果實。

B：等待包裏收件(錢幣七正位)
B：等待包裏收件(錢幣七正位)

這張牌表示鬼月若有等待收件的東西，可能是在網路購買的物品，或等待某個不確定時間送來的包裏。最好在收件的時候能夠全程錄影，由於鬼月好兄弟在外流浪，與物品接觸時會增加商品破損的機率。小孟老師在此提醒你，選擇較好的物流運送，也能適當減少出問題的風險。

C：思念特定對象(聖杯六正位)

牌面的女子將兩手放在臉頰，腦袋浮現出許多人的影像。

C：思念特定對象(聖杯六正位)
C：思念特定對象(聖杯六正位)

這張牌表示鬼月若有放不下的人，千萬不要把注意力集中在對方身上，特別是雙方交流不佳或沒聯繫的狀況下。因為你們彼此連結的能量場較差，容易與好兄弟的頻率產生共鳴，因而召喚好兄弟捉弄你們的關係。小孟老師在此提醒你，此時要避免聯繫對方或看照片文章等內容。

D：晚歸夜貓一族(錢幣騎士正位)

牌面的男子用器械切割木頭，牆上掛滿了各式各樣的工具。

D：晚歸夜貓一族(錢幣騎士正位)
D：晚歸夜貓一族(錢幣騎士正位)

這張牌表示鬼月不適合在外逗留太晚，特別是工作屬性要上大夜班的人，或是常常加班應酬導致晚歸的人。避竟在太陽下山後環境磁場轉陰，此時好兄弟會紛紛出來玩耍，當你身心疲累時比較容易被煞掉。小孟老師在此提醒你，對於無法避開此狀況的人，可隨身配戴廟裡求的平安符。

E：玩水發生撼事(星星牌正位)

牌面的天空有七顆白色星星，女子望著最大的星星向它祈禱。

E：玩水發生撼事(星星牌正位)
E：玩水發生撼事(星星牌正位)

這張牌表示在鬼月要避免玩水，一來是水本來屬性較為陰冷，二來是枉死的好兄弟會抓交替。其實我們常看到新聞報導，溺斃的人往往是諳水性的人，不要太過自信而發生憾事，畢竟想玩水不必急於一時。小孟老師在此提醒你，不是只有戶外海邊河流，游泳池和與水有關的娛樂設施都別去。

鬼月 塔羅牌 小孟塔羅

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