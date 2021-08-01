殺破狼周運勢／處女沈浸在新戀情 雙魚工作萌生辭意

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星與火星齊聚工作宮位，在志業宮位的冥王星相位良好，事業正在上升階段，在職場中的表現出人意表，對於目前的工作感到榮耀。某些白羊座接受了重要的任務，會是十分忙碌的時期。

感情運方面，水星與太陽合相在戀愛宮位，是桃花旺盛的時期，有許多人會向你釋放好感，甚至大膽告白，然而水星與太陽相位皆不佳，爛桃花也特別多，其中不乏有非單身者的追求者。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與木星相位皆不佳，情感關係方面要特別理性，如果處理不當，會使你的工作也受到影響。某些白羊座陷入職場戀情，但對方風評不佳，連帶連你也會遭人非議。

健康運方面，在健康宮位的金星與火星相位不良，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率也比較高，喉嚨使用不當，或受到感染，有發炎、失聲的狀況。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人正在熱戀狀態，每天都渴望親密的接觸。不過由於金星與火星相位不良，因為工作的因素，或是周遭有許多反對的聲浪，必須克制著自己的行為，不想讓戀情見光死。

海外運方面，在海外宮位的冥王星相位良好，會藉由一些管道交到異國的新朋友，這些人都十分友善，使你嚮往那樣的國度。某些金牛座則是會有機會到海外出差或外派，體驗不同的人文氣息。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、木星齊聚志業宮位，事業處於巔峰狀態，有許多資源可讓你實現夢想，但由於土星相位不良，工作有過勞的傾向，造成免疫系統變差，容易生病。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽、水星受到土星與天王星影響，和家人溝通不良，會為了自己想做的事情而冷戰。某些金牛座則是因為工作必須搬家或離家一陣子，在異地或新的居所會感到不習慣。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會獲得一筆賠償性的資金，使你生活不虞匱乏，有投資習慣的雙子座，以小額投資的方式理財，在不經意中發現資產增加了許多。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人在親密關係上十分和諧，在彼此的互動中就可以感覺到對方對你的渴望。某些雙子座則是與曖昧對象有許多肢體觸碰的機會，心中小鹿亂撞。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，雖然卸下重要的任務或職務，但榮耀與成就收穫了不少，這段時間會稍作休息，做好下一次挑戰的準備。某些雙子座正在工作收尾階段，比前陣子輕鬆許多。

本週須注意的部分

交通運方面，水星與太陽合相在交通宮位，受到土星與天王星影響，開車當心行車糾紛，或是容易被開罰單，搭大眾運輸工具通勤也可能遇到突發事故，出門在外注意交通安全。

家宅運方面，火星與金星齊聚家宅宮位，注意電器與爐火的使用，門戶也要當心宵小入侵，某些雙子座正在整修房子，家中會有一陣子過渡時期，但裝潢完成之後，空間會顯得清爽許多。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，對於現在的情感是無比的堅定，兩個人同甘共苦，相互信任。某些巨蟹座不自覺流露出佔有慾與控制欲，但對方的人就是喜歡你的霸氣。

工作運方面，火星、金星齊聚在面試宮位，尋求新工作會有好幾個選項，被錄取的機率也很高，但由於火星受到木星影響，薪資與待遇可能都無法盡如人意，會想再等待更好的就業機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，在在金錢宮位的太陽與水星受到土星與天王星影響，有些開銷是可以節省下來的，但你卻白白浪費掉了。有投資習慣的巨蟹座，理財請自己好好做功課，聽信小道消息容易慘賠。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到疾厄宮位的木星影響，開車當心發生行車糾紛，或被開罰單，甚至遇上無妄之災，行車記錄器請維持正常運作，必要時可釐清一些問題。外出請特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與火星齊聚金錢宮位，由於理財得宜，手頭十分寬裕，會想買一些奢侈品，好好犒賞自己。在財務宮位的海王星相位良好，有投資習慣的獅子座，在這段時間重新做理財規劃，放長線會有不錯的收益。

健康運方面，在健康宮位的冥王星與海王星有良好連結，不惜任何代價，接種到較為先進有效的疫苗，對傳染病較有防護力。某些獅子座持續找到不錯的運動方式，會發現自己的身體狀況有所改善。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到命宮的太陽、水星，以及夥伴宮位的土星影響，合作夥伴與你的理念背道而馳，兩人合作的意見分歧，許多問題溝通不良，感覺工作更疲累。

感情運方面，在感情宮位的土星與木星相位皆不良，心靈過度依附在喜歡的人身上，但對方有時並不能那麼體貼你的心情，對於愛情會有些失望，也會質疑自己是否對於對方還有沒有情感。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的冥王星與海王星相位良好，此時沈浸在新戀情中，並認定對方是與你走一輩子的人。單身的處女座，最近正在迷戀偶像、追劇，容易對戲劇式的戀情過分憧憬。

人際關係方面，金星與火星齊聚命宮，幫助他人會獲得很多回饋，在人際關係中變得討喜，博得許多好感。某些處女座遇到困難會受到貴人幫助，或是獲得有錢都買不到的珍貴物質。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與土星齊聚工作宮位，目前在職場扮演的角色十分吃重，對外看似風光，卻也有很多責任要扛，工作有過勞的傾向，許多處女座對目前的工作萌生辭意。

健康運方面，火星與金星齊聚命宮，當心血光之災，容易發生意外傷害，以及意想不到的急性疾病，代謝狀況較差，有發福的傾向，慢性疾病容易在此時急速惡化，工作太過勞是主要因素。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，在職場退居二線，不需再背負過多的責任與壓力，工作相對輕鬆，並得心應手。某些天秤座已經習慣於在家辦公或接案的日子，省去很多通勤、裝扮的時間。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與海王星有良好連結，討厭的鄰居終於搬家了，居住環境會比過去安寧許多，某些天秤座，若家中有生病的家庭成員，身體狀況會好轉。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與木星齊聚戀愛宮位，受到太陽與水星、以及火星的影響，某個人的出現使你精神出軌，然而已經有穩定的關係，心靈層面上感到十分煎熬。某些天秤座，暗戀的對象會被情敵橫刀奪愛，只能怪自己太優柔寡斷。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星以及太陽、水星的影響，聽信小道消息，以賭博的心態投資，會因此慘賠，甚至負債累累。某些天秤座當心捲入財務糾紛，必須要尋求律法的管道解決。

天蠍座：

整體運勢

面試運、考試運方面，在考試、面試宮位的冥王星相位良好，參加各種甄試、資格認證、或是面試新工作都可以跨越門檻，順利錄取。並可進入理想的單位服務。

人際關係方面，金星與火星齊聚人際關係宮位，因為對朋友的義氣相挺，可獲得對等的回饋，讓你感到友情的可貴。某些天蠍座在遇到困境時，會有貴人伸出援手，感到十分慶幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到土星、太陽的影響，除了對方忽冷忽熱的性格讓你難以捉摸之外，現實層面的落差、以及週遭人士不看好的情況下，都讓這段戀情難以發展。

工作運方面，水星與太陽合相在志業宮位，受到土星的影響，家庭與工作兩頭燒，感到身心俱疲。某些天蠍座因為工作的調動，必須要離家或是搬家，即便是很好的發展機會，也會想放棄。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，留得青山在，不怕沒柴燒，目前有穩定的收入進帳，即便不算是太多，但終究可以過日子，偶而還有一些外快可賺，生活感到踏實。

工作運方面，火星與金星齊聚志業宮位，目前正承接一個光鮮亮麗的任務，相對而言也十分忙碌，常常無法回家。如果能執行完美，將會帶給你驚人的成就，身價也會水漲船高。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的土星與木星相位皆不良，駕駛車輛當心交通事故與糾紛，被開罰單機率較高，搭乘大眾運輸工具也要當心突發事故，出門需特別注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到金星影響，因為工作太過忙碌，無法好好整理家宅，居家環境有些混亂。某些射手座的家人過分介入你的工作與生活，使你感到困擾。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星與命宮的冥王星有良好連結，目前會收到許多單位的錄取通知，但工作性質差異很大，不知從何選起。工作穩定的摩羯座，斡旋任何商務合作與廠商相談甚歡，很快就能簽約。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與冥王星有良好連結，會選擇較有挑戰性的方式旅行，像是攀登難度較高的山嶺，或是騎自行車環島，需要很強烈的意志力完成，可看到想像不到的風景。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星與太陽、水星的影響，在親密關係上無法獲得滿足，即便有了穩定的交往對象，內心與身體依然感到空虛寂寞覺得冷。單身的摩羯座會把錢都花在迷戀偶像上，會覺得比談戀愛輕鬆許多。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與水星受到天王星與土星影響，家中的小孩、寵物身體狀況不佳，會花很多醫療費用在孩子身上。有投資習慣的摩羯座，千萬不要炒短線，容易慘賠出場。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，火星與金星齊聚財務宮位，容易被新穎的商品吸引，不惜分期付款購買昂貴卻不實用的電子產品。有投資習慣的水瓶座，小試身手就賺了不少錢，又會把賺來的資金再投入市場，沈迷於金錢遊戲中。

工作運方面，木星退行回命宮，曾經錯過的一個好機會，會再度接洽你，並願意給予更好的待遇，但相對來說壓力也會特別大，挑戰性極高，你會再三思考接下這份職務的可能性。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星、太陽受到土星、天王星影響，與另一半的家人相處不來，連帶也影響兩人的關係。某些水瓶座則是夾在家人與伴侶之間兩面難為，雙方溝通不良。

健康運方面，火星與金星齊聚疾厄宮位，相位不良，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，不要涉入危險的行動與地區，注意人身安全。這段時間當心病毒感染，使得喉嚨發炎、失聲。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，不要覺得自己是獨自奮鬥，其實有許多人脈都是你堅實的後盾，在需要資源之時，這些人都會成為你堅實的團隊。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星齊聚感情宮位，相位不良，對喜歡的人常常耍任性、恃寵而驕，但最近對方情緒不是太好，容易突然暴怒，甚至因此分手，壞脾氣收斂一些比較好。

工作運方面，在工作宮位的水星、太陽受到土星、天王星影響，對於目前一成不變的工作有些厭倦，萌生辭意，想尋求有趣的產業挑戰，但隔行如隔山，想投入的領域，怎麼嘗試都不得其門而入。

健康運方面，在健康宮位的水星、太陽受到心靈宮位的土星、與交通宮位的天王星影響，當心病毒感染，引發呼吸系統的疾病。精神壓力較大，睡眠不足，容易感到憂鬱。這段時間要特別注意交通安全。

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