想賺快錢！「4生肖」當心被發財機會玩弄？
【文‧科技紫微網】
最近股市起起伏伏，想必股民們的心情也跟著上上下下震盪。求發財、想賺快錢是人之常情，但有時候發財機會也會反過來害人！尤其是科技紫微網點名的這幾個生肖，投資時一定要多加小心！
生肖虎：把股場當賭場
生肖虎就是腦子發熱的典型，面對刺激、回報高的股市，一般人是精準估算、精細分析後再買入，而屬虎的人多賭性有餘，而耐心不足，只想從雜亂無章的漲跌中大手一揮，押對一寶。看到高收益的投資就像看到肥羊，猛撲而上。然而，把股場當賭場，多半十賭九輸，不可不慎。
生肖龍：貪多就嚼不爛
屬龍的人要警惕一個「貪」字。不僅是貪利，也要小心貪多，別看到稍有興趣或是熱門的投資項目、發財機會，就這個想玩玩，那個要試試。遍地開花，就是再多一雙手，再多一個腦袋，也應付不來呀！最終，那些誘人的發財機會，只會將你耍得團團轉，顧此失彼，多頭空。
生肖豬：要有防人之心
與其說是被發財機會玩弄，不如說是被你的狐朋狗友耍了！只要身邊人說哪個機會好，慫恿你去投資，你就會忍不住跟風。在你看來，既然是朋友，就絕對可靠。一旦朋友騙你或投資失利，心血付諸東流，到時後悔都來不及。所以，還是要趁早防備啊！
生肖雞：慾望戰勝理智
其實，生肖雞的人明白天下沒有白吃的午餐。可是現實總是那麼無奈，工作就算再努力，還是無法跳脫錢不夠的命運。在想翻身、想暴富的慾望驅使下，你很容易將那些「發財機會」作為人生的寄託。最好還是用閒錢來投資，以免希望落空，欠下債務。
想投資的你，有在榜單上嗎？科技紫微網要提醒大家，上榜不代表你投資一定會失敗，但絕對要正視自己的投資盲點，謹慎以待，在求財路上避開危機。心態轉變，未來就會大不同！
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