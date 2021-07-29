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武財神生日駕到！「4星座」財運亮眼

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【文‧科技紫微網

　

農曆6月24日（國曆8月2日）是關聖帝君的聖誕，由於關聖帝君也是民間知名的武財神，不少民眾都會藉此機會到廟裡祝壽兼求財。說到財富，大家都會很關心，你知道最近有哪些星座會財源廣進嗎？今天就跟著科技紫微網一起來看看，有上榜的記得好好發揮，沒上榜的星座也別氣餒，可以抽空向武財神誠心求正財，說不定能為你的財路招旺運唷！

註：太陽星座、上升星座皆可參考

　

水瓶座

終於等到了付出與回報成正比的好時候了。賺錢慾望日趨強烈的你，此時賺錢會比以往更輕鬆。特別是從事銷售類、靠抽成賺錢的工作，收入上升將很明顯。普通的上班族將積極參與公司的新專案，也藉機發揮磨鍊一下自己的團隊領導力，有升職加薪的可能，並有望收到豐富報酬或鼓勵性質的獎金。

　

射手座

雖然可支配的流動資金變少了，但固定資產變多了。可以靠著合理配置資產，讓財富增值。總體來說會是輕鬆中帶著一絲遊刃有餘的感覺。偏財運也相當可觀，彩票快點買起來，抽獎的活動也都加起來吧！雖然不多，但是時不時收穫一筆意外的小錢財，也能讓人心情大好。

　

金牛座

依靠副業賺取的錢有明顯上升的跡象，甚至可能超過主業哦。好好經營，早日脫離兼職的名銜，實現職業自由指日可待。對於入財管道單一的辦公室職員來說，也可以想想如何擴展自己賺錢的管道。財運再好，躺著就有錢賺的可能性還是太低，所以得趕緊動起來，尋找契機，財富才會源源不斷的湧入口袋。

　

獅子座

這段時間裡，你有望在與人打交道的過程中收穫一波財富好運！比如在合夥投資案中拿到可觀的分紅、收到一筆可解燃眉之急的資助，又或者是事業上簽訂對你有利的合約……不僅如此，最近與客戶的合作或洽談也會比以往更順利。看到你出色的工作能力，主管也會可能為你升職加薪喔！

　

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