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不愛了卻無法放手？偷窺這些星座的內心世界

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

很多戀人、夫妻相處一段時間後，愛情早已昇華為親情、友情。為什麼他們能繼續日日夜夜的近距離相處呢？除了我們常說的財產、孩子、面子等等，其實還有很多原因，導致有些人不願分手。科技紫微網就帶大家來看看，哪些星座即使不愛了卻無法放手？

　

金牛座

金牛座談戀愛很看重舒適感，不喜歡大風大浪，希望另一半有穩定的情緒。所以比起愛不愛，他們更在意舒不舒服。只要跟這個人在一起踏實、安心自在、沒什麼衝突，足可共度餘生。

很多金牛座在經歷過太深刻的戀愛後，反而變得有點佛系。要是愛得太深，心煩意亂，或許還會讓自己疲憊不堪，所以，若是經濟方面沒出什麼狀況，即使不怎麼愛，但能平穩地相處，就沒什麼不好的。

　

巨蟹座

就算不愛了，巨蟹座也會因為習慣了對方而離不開。他們習慣了在一起的生活，習慣了另一半帶給自己的安全感。脫離這種習慣，就意味著需要跳出自己的舒適圈，一想到要獨自面對的新生活，巨大的不安就會讓巨蟹座望之卻步。

尤其當兩人都曾為這份感情付出過很多的時候，巨蟹座想到要提分手，會感到深切的愧疚。因此他會努力說服自己，即使沒有強烈的愛戀，但情份還在，能夠互相照顧和依靠才是最重要的。

　

天秤座

天秤座很常因為欣賞一個人而跟對方在一起，比如對方長得好看、性格溫柔、有主見……等等理由。表面上這是愛情，骨子裡天秤可是相當實際，重視兩人的相處，會仔細觀察對方是否能和自己取得平衡。

只要對方能滿足自己的安全感，就算感情轉淡，天秤座還是會覺得，又不是日子過不下去了，與其糾結要不要分手，不如就先繼續過生活，拖到對方提分手的那一天為止吧！畢竟天秤座也不想主動當壞人。

　

摩羯座

和金牛座相似的是，摩羯座也不是那種會把愛情放在第一位的星座。金牛座看重舒不舒服，摩羯座看重合不合適，最好是能兩個人在一起能截長補短，達到一加一大於二的效果。

在感情面前，摩羯座可以說是非常理性的。與其說是找一個愛人，不如說是找一位有默契的合夥人。兩人一起把感情和家庭當成事業來經營，彼此合作無間，這就是摩羯座心中最平實的幸福。

　

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