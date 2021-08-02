不能太瘦！長點肉更有福氣的生肖TOP5

【文‧科技紫微網】

居家防疫的日子已經過了兩個月，終於盼來了疫情降級。很多人在準備返回職場、學校的時候，才發現自己在家吃得多動得少，拼命長肉，很怕同事、同學都認不出自己了！其實，心寬有肉，對有些人的磁場有幫助喔！科技紫微網今天從生肖的角度來分析，哪些生肖長肉就是長福氣？

TOP 5：生肖羊

身上長肉心不慌

很多生肖羊都屬於骨架較小的體型，因此有點肉才好看。圓圓的臉蛋，甜甜的笑，人見人愛好運降。太瘦看起來會缺乏氣勢，易被人忽視、看輕，人緣不顯，就容易與好運擦肩而過。圓潤一點，福氣也會多一點。想要心不慌，運氣旺，就別讓自己太過消瘦喔！

TOP 4：生肖鼠

增加氣度與格局

「長肉是福」，臉上有肉，心胸寬廣，會讓生肖鼠整個人看起來親和有魅力，氣度一下子提升不少。屬鼠者太瘦易給人小氣、計較、兇狠的印象，但長一點肉就會整個不一樣了，顯得大氣、有格局，自然而然吸引來優秀的友伴，運勢也能隨之攀升。

TOP 3：生肖蛇

圓潤有肉貴人助

「精神不佳人消瘦」，太瘦不見得是好事，生肖蛇太瘦更易給人冷酷無情、內心陰暗的感覺，人緣下降，難有助力。臉上長點肉，能增強親和魅力，提升貴人運。所以，別因為長點肉肉就煩惱喔！隨心開朗長肉肉，貴人加持好運來。

TOP 2：生肖牛

心寬不愁氣才足

生肖牛常常操心操勞，一忙碌就傷身，一傷身人就消瘦。這一來，心易煩亂百事衰，處處碰壁，好運靠邊站。若能學著放下煩憂，養足精神，餵飽自己，那可就不一樣了！心寬體寬人舒暢，人氣加分好運到。敞開心扉愛自己，好運自然少不了你！

TOP 1：生肖豬

體豐神定福氣滿

樂天派的生肖豬，吃飽飽的時候，精神狀況特別優。你不免擔心自己有時不小心吃過頭，其實你需要放寬心，屬豬者如果太過瘦弱，反而易引起心火燒，脾氣暴躁好運消。長點肉肉蓄能量，好運加持福氣旺，對人際、事業、甚至財運，都會加分唷！

長肉是福，樂在其中。只要還在健康的範圍內，又何必為了區區幾公斤而怨嘆？享受美味就是一種幸福，何況待在家還是有不少苦悶需排解，所以也別太虧待自己，吃得健康又開心，讓你延續幸福、維持好運。

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