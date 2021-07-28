8月星座塔羅運勢：金牛有志竟成，天秤再續前緣

【文‧科技紫微網】

8月即將到來了，在這個月份中，我們的運勢發展能不能像暑氣一樣火熱呢？雖然防疫的警戒等級正在逐步降級解封，但疫情威脅仍在，一定要小心看待，切忌被煩躁不安的情緒左右。心定了，才能好好準備回歸原本生活方式、衝刺下半年業績。至於這個月的星座運勢，就由科技紫微網為你詳細解讀吧！

牡羊座

塔羅牌：正義

本月塔羅給牡羊的啟示是「慎重」。本月你會做出對自己影響頗大的選擇，不過多是正面的影響，能讓你變得輕鬆起來。只是需要小心可能會因為衝動犯錯而導致損失，尤其要避免說出無心之話惹怒他人。所以在做決定前別太隨性，應事先思考一下後續的發展以及該如何處理。

8月會發生的事情：

1、因工作關係結識到不錯的異性。

2、羡慕別人的愛情而忽略伴侶的好。

3、有機會簽定某些重大合約。

4、在競爭中成為某個案子的負責人。

5、收支大致平衡。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給金牛的啟示是「細心」。戰車是一張充滿生機與活力的牌，表示本月你將擁有足夠的勇氣和興致去完成你所規劃的事，生活品質也會明顯提升。通常人越是雄心勃勃就越容易顧前不顧後，所以做事需細心一些。如果要做的事情很多，就要合理分配自己的時間。另外人際關係上也需要注意，多考慮別人的感受，讓「人和」來幫助你。

8月會發生的事情：

1、大膽告白，會有意想不到的收穫。

2、因為太自我，與戀人發生口角。

3、在工作中遇到志同道合的好夥伴。

4、身體容易上火或中暑。

5、考運還不錯，但學習方法不夠完善。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：寶劍騎士（逆位）

本月塔羅給雙子的啟示是「沉穩」。寶劍騎士象徵的是一個略帶反叛精神的年輕人，而逆位的寶劍騎士意味著本月你需要注意，可能因輕率、衝動、固步自封，容易多說多錯。假如你正在爭取一份感情或工作，試著反省一下是不是用錯了方法，或者是否傳遞出一種傲慢無禮、馬虎隨便的感覺。本月最好能端正態度，沉下心來，少說多做。

8月會發生的事情：

1、有一段快速開始又快速結束的曖昧。

2、伴侶間的溝通增強，以往的心結得到化解。

3、有機會到外地出差。

4、之前購入的理財產品在本月得到收益。

5、參加活動時學到新知識。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：隱者

本月塔羅給巨蟹的啟示是「獨處」。這張牌意味著你本月行動力稍嫌不足，心情也變得有點低落。雖然按部就班就不易出差錯，但若想更上一層樓，還得在思維上有所突破。這是適合多與自己相處的一個月，你已經受外界的聒噪聲干擾太久了，太多不必要的社交和沒有營養的八卦娛樂佔用了你的時間。抽身出來，多關注自己的個人成長吧！

8月會發生的事情：

1、面對追求者，態度變得冷淡。

2、感情生活穩定，但也缺少樂趣。

3、對工作缺乏熱忱，時常犯迷糊。

4、花錢太隨意，荷包縮水嚴重。

5、學習新事物的興趣增強。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給獅子的啟示是「嘗試」。輪子的轉動會帶來機遇與挑戰，這張牌要傳達的是，擁抱改變，迎接意外吧！你收到的多是好消息，遇到變動也不必驚慌，改變在所難免，只是早晚問題。你會開啟一個新方向，並為此花費心血，不管結果是不是你想要的，隨他去吧，因為不到最後，誰也無法判斷究竟是好是壞。

8月會發生的事情：

1、曖昧對象突然變得冷淡。

2、戀愛中的人打算同居或訂婚。

3、求職者找到一份滿意的工作。

4、新投入的案子遇到困難，暫時擱置。

5、家長開始加強督促你的學習狀況。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：高塔

本月塔羅給處女的啟示是「計劃」。你會冒出很多新的想法，但這也會在無意識中加重你的困擾。做事情最怕的就是還沒想清楚就盲目行動，一面進行一面反反復復修改，沒有實質性進展，既浪費時間又打擊了自信。想要把你內心的想法落實，首先得朝著實際情況出發。尤其注意，本月計畫趕不上變化的事情時有發生，你需要及時做好調整。

8月會發生的事情：

1、結識到優質的單身者。

2、已經交上去的提案被打回修改。

3、未按時交付合約，影響工作進度。

4、獲得一筆讓人羡慕的意外之財。

5、看到令你動容的電影或書籍。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：皇后

本月塔羅給天秤的啟示是「喜樂」。本月你進入了交友、戀愛的好月份。人際關係圓融，適宜化解誤會、或再續前緣。更加開放的胸襟讓你的個人魅力突顯，且本月你與禮貌、有氣質的異性特別有緣，打從心裡感受到豐沛的喜樂氣息。值得提醒的是，交際應酬會讓你在吃喝玩樂上花費不少錢財，想要月底有所結餘，必須控制開支，合理規劃。

8月會發生的事情：

1、收到異性的約會邀請。

2、收到另一半準備的小禮物或驚喜。

3、工作興致不高，致使成效不佳。

4、對高風險、高收益的項目產生興趣。

5、找到志同道合的學習夥伴。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：星星

本月塔羅給天蠍的啟示是「行動」。本月的運勢變化趨向平穩，準確說來是在經歷一番迷茫或混亂之後，進入一種回歸平和的狀態，使你感到開心。勇氣值明顯飆升，迎難而上的勇氣會為你的運勢帶來正面的影響。工作、投資、感情都有不錯的進展，單身者更是桃花旺盛，頗受異性青睞。在這種時候，只要認真對待、全力以赴，就能迎來勝利的曙光。

8月會發生的事情：

1、有朋友熱心為你介紹對象。

2、言語上得罪另一半。

3、職場魅力突顯，能力被肯定。

4、能得到朋友或同事的雪中送炭。

5、憑藉直覺獲得一筆不錯的收入。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：節制

本月塔羅給射手的啟示是「初心」。本月容易受負面情緒干擾而放縱言行；另一方面，雖然所謀之事、所求之物可能會遇到阻礙，但往往能在其他方面遇到意外之喜。有時，做事的目的性不要太強，降低得失心，對你會有不小助益。節制這張牌的出現，是在提醒你結束過去、保持均衡，迷惑的時候記得跟著自己的心走就對了。

8月會發生的事情：

1、在休閒中嘗到曖昧的甜蜜。

2、與另一半聚少離多，思念情緒高漲。

3、因情緒波動大而鑽牛角尖。

4、月底獲得調薪的好消息。

5、趕暑假作業，學習效率不高。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：權杖四

本月塔羅給摩羯的啟示是「合作」。本月各方面運勢都很不錯哦！只要先前付出了努力，現在就能看到回報。人際關係若處理得當，會成為你的秘密武器，所以不建議單打獨鬥，借助外力能事半功倍，自有貴人相助。本月也適合談判或簽合約，成功機會很大。感情方面，遠距戀愛有望修成正果。若想探索新領域，不要錯過這個好時機。

8月會發生的事情：

1、在新開的商場買到合適的物品。

2、另一半主動為你分擔生活上的憂愁。

3、不僅能出色完成工作，還能與同事建立友誼。

4、寫作業的時候精力不夠集中。

5、吃喝玩樂花費多，要合理規劃。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給水瓶的啟示是「溝通」。這是一張充滿魔力的牌，預示著你將度過一個很精彩的月份，你在此月將展現出滿滿的創造力和非凡的洞察力。新穎的思路和創造性的激情，會讓你在工作、學習、感情中都體會到不少美妙時刻。魔術師這張牌也在告訴你，想要讓運勢錦上添花，還需掌握溝通的藝術。

8月會發生的事情：

1、與新認識的優質異性互相來電。

2、收到戀人準備的禮物或驚喜。

3、參與嚮往的工作專案。

4、短線投資在本月獲得收益。

5、在學習中找到意料外的快樂。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：權杖九

本月塔羅給雙魚的啟示是「放鬆」。本月生活有種緊繃感，兩股對立的力量僵持不下，讓你感到疲憊。這種對立可能來自自身需求與外界供給的不平衡；也可能來自你內心掙扎的矛盾。如果你對目前的狀況有些不滿，可以先放鬆下來，檢視過去的努力與失誤，並且調整現況的腳步，然後重新規劃未來。

8月會發生的事情：

1、想要開始一段戀愛，卻又害怕受傷。

2、比較敏感，對另一半不夠信任。

3、在會議中發表了與他人不一樣的看法。

4、追劇讓你在學習上有些懶散。

5、有投資的衝動，但最後選擇觀望。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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