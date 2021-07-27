2021年8月「財運爆棚」5大星座：摩羯收入漂亮、獅子正偏財都好

8月正逢孩子的暑假，除了把心思放在孩子身上，也要顧著自己的荷包，想辦法賺更多，才能避免不夠用，另外開始暑期打工的學生族群，又該如何想辦法賺足夠學費呢？隨著太陽、火星、水星接連進入處女座，以及金星進入天秤座的影響，還有其他行星尚未脫離逆行的狀態下，要讓自己的財運有更突破性的進展，得花費更多心力才行。這次就來看看，財運最好的前五名是哪些星座吧！

第五名:摩羯座

摩羯座這個月份財運也不遑多讓，認真用心的經營事業工作，熬過了許多的艱難時刻，而好運總是不會離開你們，適時的出現，讓你們的財務收入有漂亮成績。你們也很努力改變自己，讓自己有不同的面貌，因此能廣納四方財，並學習新的事物與技巧，增進人緣魅力及口才，成為別人的貴人，大家也互通有無，給你一些小道消息，賺些小偏財，但你們也要注意，別賺了錢，就想花錢，留在口袋的錢，才是真正的錢喔！

第四名:處女座

處女座到了下半年，慢慢迎接新的改變，其實從年初就有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，在這個月份，開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。人際關係良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。

第三名:金牛座

金牛座們，到8月份，你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。這個月在偏財運的表現，不比本業差，尤其是在娛樂方面，而且主動性很強，會花時間去研究，就是在不經意的一筆投資，財星就來報到了，你們的好運就是比別人好一點，得到的收入，讓們你會心一笑。

第二名:水瓶座

水瓶座今年也不容易，受到土星的影響，備感艱辛，許多事情都要加倍努力才會有收獲，對於事情也比別人有更多的體認。到了8月，雖然本業正財方面，不一定有特別突出表現，但辛苦還是有代價的，只要持續認真，靠著獨特的經營方式，再加上熱忱的服務態度，思考模式及口才，會有不錯的漸進式成長。若有經營副業或長期注意冷門行業的，有機會在這個月爆冷門的得到重大收益。

第一名:獅子座

獅子座幾個月來的辛苦，在這個月受到行星的影響作用，整體運勢漸漸提升，工作事業運也變好，不止正財運樂觀，偏財運也有明顯表現。獅子座本身就很懂得表現自己，8月份做事態度更顯積極樂觀，進取心十足，容易受到上司的注意，有機會臨時委以重任，展現你們的專業才能，名聲大噪，因此財運加薪也大有機會。投資買賣也有貴人運，賺得豐厚的獲利，特別是在不動產經營的，有望升值並獲利了結。