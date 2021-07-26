威力彩上頭彩看8.2億！財運爆發「4星座」出爐、旺財時間點曝光

威力彩頭獎已連33摃！台彩預估，今天（7/26）頭獎上看8.2億元。清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座和生肖，以及幸運數字與財神方位，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以試試手氣，說不定能得到財神眷顧。

7月26日以行星運轉角度，有四個星座得獎運非常旺盛：

Top4：金牛座

金牛座天王星7月26日加速運行，開始好運加備運轉，若能在家中床頭放金元寶，就能讓財神降臨，好運不斷，另外7月25日周日晚上也可以在睡前運用意念禱告，隔天一早睡醒就去購買彩劵，能得到床母的加持。

Top3：獅子座：

獅子座太陽火星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子為火象，建議7月26日購買彩劵前能穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物如：西瓜.火龍果.草莓醬...等。就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

Top2：巨蟹座

巨蟹座水星落入命宮，會有很多驚喜會發生，7月26日當天會是財運最旺時刻，當日巨蟹座水星運行角度為度為29度26分 ，建議於下午3：00一-5：00間，找出太陽方向，延著手錶26分到29分間的方向，找到最近投注站購買彩劵,說不定會買到大獎。

Top1：雙魚座

雙魚座7月26日水星駐守偏財宮位，財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在7月26日中午飲用熱茶，或用罐泉水在地方上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3：00-5：00到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

7月26日旺財時間點：

早上7：00-9：00

中午11：00-13：00

好運生肖：

雞.龍.馬.猴

財神：東北方