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唐綺陽星座運勢週報：雙子有升官運 天蠍出現正財機會

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報7/26-8/1】

重要星象：水星進獅子，木星逆行回水瓶，將再度木土合相，火星衝刺。

水星進獅子，隨著奧運賽事的展開，整體氛圍逐漸熱鬧，關注第二代、爭取自尊等相關議題，使人產生爆發力。木星逆行回水瓶，體悟無力感之後的啟發，回到集體行動的狀態。即將再次木土合相，在紛亂中找出變通適應的方式，將會更有自我想法，期待未來有更好的解方。火星衝刺，關注奧運火能量高昂，要注意用火安全及情緒激烈的狀況。

工作注意：金牛、雙子、處女、魔羯

金牛：事情忙不完，當心不自覺工作過度

雙子：有升官運，想方設法殺出重圍

處女：多與職人配合，會大大加分

魔羯：展現積極的一面，獲得他人看重

桃花注意：天秤、射手、水瓶、雙魚

天秤：感情有進展，好壞桃花皆有

射手：與前任桃花有感應，有復合機會

水瓶：展現居家氛圍，更能吸引桃花

雙魚：有職場桃花的機會

財運注意：獅子、天蠍

獅子：進財運佳，也有花錢慾望

天蠍：有正財機會，多勞多得進帳快

健康注意：白羊、巨蟹

白羊：注意三高毛病，改善生活習慣

巨蟹：生活稍顯怠惰，能夠自我警覺

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 火星 奧運 木星 唐綺陽 每週星座運勢

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