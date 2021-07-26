唐綺陽星座運勢週報：雙子有升官運 天蠍出現正財機會

今年夏天與往年一樣的燠熱，然而不同的是，今年我們多了一項辛苦對抗疫情的任務，認識好緣份的機會由於不能出門而減少了許多。不過，七月開始，感情運隨著疫情的稍緩，似乎也露出了曙光。趕快跟著科技紫微網來測算，今年夏天你會遇見正緣嗎？

2021-07-23 11:09