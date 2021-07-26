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唐綺陽星座運勢週報：雙子有升官運 天蠍出現正財機會
【唐綺陽星座運勢週報7/26-8/1】
重要星象：水星進獅子，木星逆行回水瓶，將再度木土合相，火星衝刺。
水星進獅子，隨著奧運賽事的展開，整體氛圍逐漸熱鬧，關注第二代、爭取自尊等相關議題，使人產生爆發力。木星逆行回水瓶，體悟無力感之後的啟發，回到集體行動的狀態。即將再次木土合相，在紛亂中找出變通適應的方式，將會更有自我想法，期待未來有更好的解方。火星衝刺，關注奧運火能量高昂，要注意用火安全及情緒激烈的狀況。
工作注意：金牛、雙子、處女、魔羯
金牛：事情忙不完，當心不自覺工作過度
雙子：有升官運，想方設法殺出重圍
處女：多與職人配合，會大大加分
魔羯：展現積極的一面，獲得他人看重
桃花注意：天秤、射手、水瓶、雙魚
天秤：感情有進展，好壞桃花皆有
射手：與前任桃花有感應，有復合機會
水瓶：展現居家氛圍，更能吸引桃花
雙魚：有職場桃花的機會
財運注意：獅子、天蠍
獅子：進財運佳，也有花錢慾望
天蠍：有正財機會，多勞多得進帳快
健康注意：白羊、巨蟹
白羊：注意三高毛病，改善生活習慣
巨蟹：生活稍顯怠惰，能夠自我警覺
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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