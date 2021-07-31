每日星座運勢／雙魚邀好友郊外野餐 顯露出愛情運

2021-07-31

牡羊座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

金牛座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

事業運：★★★★☆

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

財運：★★★★☆

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00辣椒紅

開運方位：正北方向

雙子座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

事業運：★★★☆☆

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

財運：★★☆☆☆

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：正西方向

獅子座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00水晶紫

開運方位：西北方向

處女座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00香檳金

開運方位：東南方向

天秤座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00鈦晶金

開運方位：正北方向

天蠍座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00艷棗紅

開運方位：正北方向

射手座

神采飛揚，有利談感情。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

事業運：★★★★★

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

摩羯座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

財運：★★★★☆

留意市場動態，把握商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

事業運：★★★★☆

展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

財運：★★★★☆

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00遠洋藍

開運方位：東南方向

雙魚座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00艷棗紅

開運方位：正西方向





