每日星座運勢／獅子突顯能力好時機 易得上司好評

2021-07-30

牡羊座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

金牛座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00鉑金灰

開運方位：正西方向

雙子座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00深海藍

開運方位：正西方向

獅子座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00水晶紫

開運方位：正北方向

處女座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00青金石藍

開運方位：正東方向

天秤座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

事業運：★★☆☆☆

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅

開運方位：西北方向

天蠍座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

事業運：★★★★☆

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

財運：★★★☆☆

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00竹葉青

開運方位：正東方向

射手座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：東北方向

摩羯座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠

開運方位：西南方向

水瓶座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：正東方向

雙魚座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：正南方向





