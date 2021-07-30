每日星座運勢／獅子突顯能力好時機 易得上司好評
2021-07-30
牡羊座
人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。
愛情運：★★★★☆
感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？
事業運：★★☆☆☆
少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。
財運：★★★☆☆
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫
開運方位：西南方向
金牛座
晚上出去散散步，可以調整一下心情。
整體運：★★★★☆
今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。
愛情運：★★★★★
感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。
事業運：★★★★☆
正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。
財運：★★★☆☆
財運上進展不大，最好保守理財。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00鉑金灰
開運方位：正西方向
雙子座
情緒較為安定，能靜心思考問題。
整體運：★★★☆☆
單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。
愛情運：★★☆☆☆
單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。
事業運：★★★☆☆
易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。
財運：★★★★☆
財運不錯，有機會收到禮物。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰
開運方位：東北方向
巨蟹座
很有衝勁，積極進取。
整體運：★★★★☆
今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★★
事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。
財運：★★★★☆
投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00深海藍
開運方位：正西方向
獅子座
好運不斷向你靠近。
整體運：★★★★★
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！
愛情運：★★★★☆
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。
事業運：★★★★★
事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00水晶紫
開運方位：正北方向
處女座
待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。
整體運：★☆☆☆☆
工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。
愛情運：★★★☆☆
注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。
財運：★☆☆☆☆
財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-22:00青金石藍
開運方位：正東方向
天秤座
別為今後的發展路埋下隱患。
整體運：★★★☆☆
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
愛情運：★★★★☆
有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！
事業運：★★☆☆☆
心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。
財運：★★☆☆☆
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅
開運方位：西北方向
天蠍座
相信自己，勇往直前。
整體運：★★★★☆
各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！
愛情運：★★★★☆
單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。
事業運：★★★★☆
應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。
財運：★★★☆☆
適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00竹葉青
開運方位：正東方向
射手座
財運低落，為錢苦惱的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。
愛情運：★★☆☆☆
思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。
財運：★☆☆☆☆
財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠
開運方位：東北方向
摩羯座
感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。
整體運：★★★☆☆
今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。
愛情運：★★☆☆☆
雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
事業運：★★★☆☆
適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。
財運：★★★☆☆
克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠
開運方位：西南方向
水瓶座
運勢較弱的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。
愛情運：★★★☆☆
單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。
事業運：★★☆☆☆
容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。
財運：★★☆☆☆
混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠
開運方位：正東方向
雙魚座
多與人互動，會有好運。
整體運：★★☆☆☆
感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。
事業運：★★★☆☆
按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！
財運：★☆☆☆☆
財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠
開運方位：正南方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言