每日星座運勢／射手事情輕重有分寸 適合暗中理財

2021-07-28

牡羊座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：西南方向

金牛座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00雪花銀

開運方位：正北方向

雙子座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

事業運：★★☆☆☆

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：正北方向

獅子座

工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00象牙白

開運方位：西北方向

天秤座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

愛情運：★★☆☆☆

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，保守者殺傷力較小，貪心者易有大筆錢財損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

射手座

事情的輕重緩急，把握得恰到好處。

整體運：★★★★★

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

愛情運：★★★★☆

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，但是比較適合動態、競爭等類的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗中理財，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

摩羯座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00芥末黃

開運方位：東北方向

水瓶座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

事業運：★★★☆☆

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

財運：★★★☆☆

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00香檳金

開運方位：西北方向

雙魚座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00臘梅白

開運方位：正西方向





