每日星座運勢／雙魚有時間不妨閱讀 激靈感有收穫

2021-07-27

牡羊座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

財運：★★★☆☆

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：西北方向

金牛座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00碧空藍

開運方位：正北方向

雙子座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

事業運：★★★☆☆

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00香吉士黃

開運方位：西北方向

獅子座

拓展人脈，擇友而交。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度倔強生硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

事業運：★★★☆☆

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

財運：★★★☆☆

有機會從朋友口中獲得商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

處女座

開朗坦率，今天情緒較高昂。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜多加把握！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天秤座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：正南方向

天蠍座

做事需量力而行，安守本分。

整體運：★★★★☆

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

事業運：★★★☆☆

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

財運：★★★★☆

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

射手座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。

事業運：★★★☆☆

充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

財運：★★☆☆☆

開源能力不強，宜守不宜攻。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：正西方向

摩羯座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★☆☆☆☆

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00寶石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙魚座

靈感不斷，有利創作。

整體運：★★★★★

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★★☆

一切都很正常，實力會真實展露出來。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芥末黃

開運方位：東南方向





