每日星座運勢／天蠍單身者向外活動 譜戀曲機率高

2021-07-26

牡羊座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00薔薇粉

開運方位：西南方向

金牛座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00艷棗紅

開運方位：東南方向

雙子座

易感心煩，急需放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：正北方向

獅子座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：正北方向

處女座

自我調適，保持良好心態。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00青金石藍

開運方位：東南方向

天秤座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00萊姆黃

開運方位：正南方向

天蠍座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

事業運：★★★★☆

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00墨玉綠

開運方位：正東方向

射手座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★☆☆☆☆

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：正西方向

水瓶座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00橄欖綠

開運方位：正西方向

雙魚座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

財運：★★★☆☆

量入為出，合理用錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正東方向





