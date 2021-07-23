小孟塔羅：有責任感還是能閃就閃？測你抗壓指數多高

抗壓性廣泛被定義為一個人，在困難情況下能處理問題的能力。在當今快速的生活環境裡，充滿步步驚心的期限壓迫，如此壓力下除了會有焦躁，更需要面對不熟悉的事物。然而，能夠克服此考驗的關鍵，便是具備好奇、冒險與創造力。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測抗壓指數多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Kathryn Briggs ,Rachel Pollack(The New Chapter Tarot)

A：抗壓指數99%。(權杖侍者正位)

牌面的女子戴著長墬耳飾，後方牆上的畫起火燃燒。

這張牌表示你對想得到的事物極具野心，為了達成目的可以切割任何干擾的影響。例如：你想要在工作上能夠表現良好，你很願意捨棄玩樂的時間來加班，抑或把事情帶回家做以補足缺失的部分。小孟老師在此提醒你，感情上有另一半或家庭的人，請記得留一些時間去陪伴。

B：抗壓指數60%。(權杖國王正位)

牌面的男子左肩披著羽翼，後方有一個碩大的雄獅。

這張牌表示你很有責任感，交付給你的事都會照單全收，然而你似乎忘了考量到自己，很有可能被壓到喘不過氣，甚至進一步影響身心健康。因此，你要先衡量事情的優先順序，排好每天能負擔或消化的份量才好。小孟老師在此提醒你，當你先把自己給照顧好，才有餘力分給其他人事物。

C：抗壓指數80%。(聖杯國王正位)

牌面的男子頭上戴著皇冠，腰部以下則有兩片羽翼。

這張牌表示你很樂於幫助他人，特別是當你看到他人遇到困難，或向你主動請求協助的時候，你很願意向對方伸出援手。這有可能是你天性善良使然，但一不小心就會變成爛好人，畢竟有些人會把方便當做隨便。小孟老師在此提醒你，有些人知人知面不知心，好事也請做到適當就好。

D：抗壓指數40%。(錢幣八正位)

牌面的女子專心在繪圖，後方窗戶是她先前的創作。

這張牌表示你的個性較為被動，因此如果沒人主動對你下指示，你可能就會在自己的世界等待著。說好聽一點是你比較乖巧，講直白一點你就是能閃則閃。能騰出時間讓自己輕鬆一點，在這個高壓的社會比較不會生病。小孟老師在此提醒你，仍要保有高度的觀察力，確認自己是否安全無虞。

E：抗壓指數10%。(審判牌正位)

牌面的中間有正在生長的枝芽，最上方有個飄浮在空中的皇冠。

這張牌表示你很會四兩撥千金，將準備降臨到身上的事物斗轉星移。除了拜良好的人際關係所賜，抑或是那張甜死人不償命的嘴，更重要是你懂得放大自身辛勞，讓對方感到心軟而被你給說服。小孟老師在此提醒你，雖說你本身並無害人之心，但總是有被你拖累的替死鬼。