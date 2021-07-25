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易怒發飆女「星座+血型」排行榜 第一名內心OS：認錯就輸了

聯合新聞網 / 綜合報導
由星座和血型，就能分析出哪種組合特別容易發怒。圖片來源／ingimage
由星座和血型，就能分析出哪種組合特別容易發怒。圖片來源／ingimage

有的人性格與世無爭，但也有人的性格容易引發爭吵。日本網站「愛カツ」最近就以星座與血型，分析出最易怒的幾種女性組合。

第六名 摩羯座+A型

摩羯座+A型的女性容易把「總而言之」、「也就是說」等話掛在嘴邊，是個喜歡做結論的性格。因此在另一方面，這組合的女性也不太容得下不同意見，總是時時刻刻在警戒著提出反對的人。

第五名 天秤座+O型

天秤座+O型的女性外表看似細心，在交往初期或許會展現沉穩的一面，不過這組合反而是在熟了之後，就容易產生任性的類型，所以越是關係接近，越需要多加注意。

第四名 獅子座+B型

獅子座+B型的女性有著勇往直前的精神，總是願意為了一個目標，不斷挑戰著自己的極限。這種領袖氣質可以聚集人氣，但也容易變成專斷易怒。如何海納百川謙虛受教，是她們必須面對的課題。

第三名 雙子座+AB型

雙子座+AB型的女性是平常看似沒問題，然而要是碰觸到雷點，性格馬上突變的類型。特別是以上對下的態度，對她們而言最不能接受。一旦脾氣起來，就會做出許多不講理的事情。

第二名 射手座+O型

射手座+O型的女性有著屬於自己的目標，為了實現夢想在所不惜。這樣的熱情很可能帶動團隊奮勇向前，但也會因為太過堅持自己是正義的，而無法跟周圍的人順利配合。

第一名 天蠍座+O型

天蠍座+O型的女性有著「萬般皆下品，唯有自己高」，認為自己才是第一人的驕傲心態。一旦遭遇到什麼不順，很容易就會怪起身邊的人。對她們來說，認錯可說像是輸了一樣，因此更容易與人產生爭執。

星座 心理測驗

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