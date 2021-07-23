心理測驗／工作撐不下去了？ 一張圖測出你與辭職間的距離

好工作不好找，如何找到一份符合自己興趣，又能夠滿足需求和成就的工作，是許多人追求的目標。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己對現在的工作有多不滿，「想甩手辭職」達到哪種程度。

請問：下圖中的這個東西，你會聯想到什麼呢？

這個圖形讓你直覺聯想到什麼呢？圖擷取自 ココロジー

A 神殿 B 沙漏 C 木製椅子 D 麻將牌數字

選擇A神殿的你，想辭職度只有10％。你或許曾有一瞬間，覺得「啊要是沒有工作的話就自由了」，但你仔細一想，就會對那樣的生活充滿不安，因而打消念頭。這代表你的工作壓力還算只有適度的狀態，往後只要持續努力，維持類似目前的平衡就好。

選擇B沙漏的你，想辭職度高達78％。你每天都有著直接喊出「我不幹了」的衝動，這或許是因為你的職場人際關係，以及其他的原因，讓你不斷懷疑「我真的要在這裡浪費時間嗎」。如果內心真的有其他想做的事情，有時候放手去衝，才可能出現改變的契機。

選擇C木製椅子的你，想辭職度來到22％。你不是一個很想辭職的人，但你偶爾還是會想著，目前這樣對自己真的是最好的嗎，自己是不是有其他更適合發揮的地方呢…等等。或許想辦法提升眼前的工作效率，讓自己得到成就感，可以讓內心立場更為堅定。

選擇D麻將牌數字的你，想辭職度高達90％。在你看來，比起眼下的職業，外面多的是更佳條件優渥，也更適合你的工作存在。雖說工作不可能輕鬆，但對於不滿已臨界爆發的你來講，快點換個工作，轉換一下心情，反而能更投入在事業上面，帶來良好的效率。