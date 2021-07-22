威力彩上頭彩看7.4億！財運爆發「4星座+4生肖」出爐、幸運數字曝光
威力彩頭獎已連32摃！台彩預估，今天（7/22）頭獎上看7.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座和生肖，以及幸運數字與財神方位，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以試試手氣，說不定能得到財神眷顧。
Top4：巨蟹座
7月22日太陽水星落入巨蟹座本命宮位，顯示巨蟹座財運爆發力十足，但美中不足木星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。
除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。
幸運數字：
1.4.0.2
Top3：雙魚座
雙魚座太陽水星落入雙魚座的偏財宮放大，顯示雙子座投資運勢很病並且放大，水星引力可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。
幸運數字：
1.4.5.0
Top2：獅子座
火星在本命宮放大，並且在命宮發熱發燙，顯示獅子座突發橫財運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張白紙，再白紙上畫一個金元寶，並且可以在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。
幸運數字：
1.7.0.8
Top1：牡羊座
火星若入牡羊五宮偏財宮，因此牡羊座財運能被財神加持，因此求財衝動更為驚人，
建議你下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，讓你的財庫再度點燃。
幸運數字：
5.9.1.4
財神：
正東方
建議尋找住家或工作地東方的投注站能讓你財庫飽滿。
財運能量最強時間：
中午9：00-11：00
晚上15：00-17：00
幸運生肖：
兔.牛.狗.蛇
（民俗說法僅供參考，切勿過度迷信）
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