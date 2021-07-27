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心測：前世你曾辜負誰？今生仍會為情所困嗎？

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圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

前世情，今生債，紅塵輪迴夢一場！前世的回眸能否換得今生姻緣？前世今生，滾滾紅塵，是誰辜負了誰？今生你能逃脫為情所困的束縛嗎？趕快透過科技紫微網的心測來分析。

　

請從以下選項中，憑直覺選出一樣你最有感的信物。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇1、玉珮

「何以結恩情，美玉綴羅纓」。一塊玉珮，一雙璧人。這一塊玉珮，曾讓你與心儀之人許下一世的諾言，意相通、心相許，最後卻被棒打鴛鴦兩分散。今生，那個讓你魂牽夢縈的人似乎已經出現，然而你似乎還在等待什麼，或害怕什麼……只要你前進一步，不被世俗所困，堅定愛的腳步，將迎來彼此共聚的喜悅，不再重演前世遺憾。

　

選擇2、金簪

神話中，王母娘娘的金簪劃破了銀河，硬生生將牛郎織女隔開，讓相愛的兩人無法再相見……「思念成河，見簪如人」，一支金簪，藏著多少思念與愛意，又帶著多少無奈、隱忍與痛苦！前世被阻隔的那個人兒，今生你已觸碰得到他了，你還是只敢與他遙遙相望，心下煎熬嗎？要不要極力爭取，打破宿命，讓相愛的兩顆心貼得更近？

　

選擇3、手帕

「不寫情詞不寫詩，一方素帕寄心知。心知拿了顛倒看，橫也絲來豎也絲。」一方素帕，一對癡情男女。它曾為你輕輕擦去淚痕，卻拭不去你心上的宿怨。前世，你曾與此人相許，最後卻無緣開花結果。今生，你是否已經備足了勇氣？情動心動，何不行動！迷惘、猶豫，只會讓別人捷足先登，空留你傷心斷腸淚沾巾。

　

選擇4、香囊

「覽香囊無語，謾流淚、濕紅紗。記戀戀成歡，匆匆解佩，不忍忘他。」無盡的傷感，幾多思戀幾多愁。前世雖曾相戀相愛，終究因遠隔兩地而離別。「何以致叩叩？香囊係肘後。」今生是否仍然情繫一人，不敢忘懷？那麼就隨心而動，勇敢靠近表達愛意，唯有你把深情付，才有機會收穫愛跟隨。

　

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