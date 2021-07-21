今年鬼門提早開？ 專家：4生肖「在劫難逃」衰運傷勢都不同

今年的農曆七月一日，民間俗稱的鬼門開時間落在國曆八月八日，星座專家小孟老師在其臉書上發文示警，提醒今年鬼門似有提早開的跡象，「四個生肖有劫數」，這段期間萬事務必格外小心。

小孟老師指出，這次鬼門開剛好在父親節，加上新冠肺炎疫情死傷人數眾多，民間流傳鬼門似乎提早開了，而鬼月前後時間有四個生肖要特別注意自己的運勢狀況。

第一，屬羊的朋友要注意交通事故及罰單。

鬼月前後容易遇到交通狀況，可能有破財的跡象，建議出門除了小心謹慎外，可以隨身帶個紅包化解煞氣。

第二，屬豬的朋友身體容易忽冷忽熱，要注意感冒及中風狀況。

要注意有「病痛關」，家中有長輩或小朋友的，也要留意他們的健康，比較有可能感冒生病，建議不要去公共場所，隨身可以攜帶紅色繩子化煞解厄。

第三，屬狗的朋友要注意有摔倒的風險。

屬狗的人有「倒楣關」，進到廚房或浴室容易踩空或滑倒，導致筋骨受損要花錢整體，建議可在床下放綠色色紙化解煞氣。

第四、屬鼠的朋友要注意撞到桌角的問題，可能會小傷不斷。

屬老鼠的容易有血光之災，比方在切菜、弄花的時候不小心會被刺傷導致小傷頻繁。另外，也要留意睡覺迷糊之中，避免撞到桌角去傷到骨頭，建議可以在家中擺放三顆石頭趕走衰運。