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前世到底欠你什麼？「4生肖」組合容易吵架卻分不開
【文‧科技紫微網】
這世間有多少段感情，吵著吵著就散了？又有多少對情侶，越吵反而感情越深？彷彿從前世開始就有特別的因緣相連似的。科技紫微網今天就來揭秘，容易吵架卻分不開的生肖組合會是誰？
生肖蛇VS生肖雞
吵吵鬧鬧，情堅難移
生肖蛇面冷心熱，而生肖雞則是嘴如利刃，語出驚人，卻沒有什麼壞心思。吵歸吵，鬧歸鬧，雙方心裡都不記仇，船過水無痕，吵鬧過後關係還能更親密。生肖蛇多是小打鬧，被罵也甚少回嘴；生肖雞的嘴雖毒，心卻極善，過過嘴癮就好，不影響彼此關係。
生肖兔VS生肖龍
假裝拌嘴，實則關心
生肖兔柔和隱忍，不疾不徐；生肖龍霸氣強勢，氣場強大。兩人性情迥異卻互補強烈，拌嘴常見，大鬧或決裂則不多見。吵架多是為了對方好，不吵又不足以解胸中鬱氣；吵完之後雙方滿眼全是寵溺，分都分不開。吵架是假，想要關心、愛護對方才是真。
生肖鼠VS生肖猴
歡喜冤家，不吵不快
生肖鼠與生肖猴都是古靈精怪、愛笑愛熱鬧的人，兩人在一起正是一對歡喜冤家。這樣的兩人在一起，三天不吵就會慌，有事沒事鬥鬥嘴才能通體舒暢心開懷。話出如風，互不相讓；吵時熱鬧，休時歡樂。吵不分，打不散，這樣的關係才更健康。
生肖豬VS生肖狗
虛張聲勢，吵完沒事
當生肖豬遇到了生肖狗，一個愛叫，一個愛笑。這兩人吵起架來，氣勢洶洶，聲音一浪高過一浪，足以嚇壞路人；不過他們其實雷聲大雨點小，大吼大叫一通發洩完畢之後，一切就歸於風平浪靜，又跟沒事人似的說說笑笑，羨煞旁人。
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