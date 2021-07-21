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好事暑不完！「4生肖」大暑一到福運旺來

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

不知不覺間，我們即將迎來今年夏天最後一個節氣：「大暑」。如果說小暑只是夏季的預熱，那麼大暑就是直接把夏天推向了高潮！高熱、高溫、高濕的天氣即將來臨，然而在這揮汗如雨的時期，居然有生肖是鴻運當頭，福運特別旺！誰能享受此等幸運呢？一起來看看科技紫微網的分析吧。

　

＃感受大暑

古人認為大暑氣候有「腐草為螢，土潤溽暑，大雨時行」的特徵，表示這個時節會有螢火蟲漫天飛舞，又因天氣悶熱造成土壤潮濕，並常有大雷雨出現。不過，大雨可以降低暑氣，天氣也就逐漸向立秋過渡。這樣的觀察帶著生活的智慧、與大自然的奧妙，值得我們用心體會。

　

＃解暑心法

大暑是一年中最熱的時候，那麼我們該如何排解暑熱，安穩度過呢？對古人來說，喝點中藥茶、吃些苦味食物，最能清熱。古人還會使用竹子編成的「竹夫人」枕頭來度過高溫長夜，更講究一點的家庭還會自備冰塊來消暑、讓室內保持涼爽，和現在的冷氣有異曲同工之妙喔！

台灣傳統有著「大暑吃鳳梨」的說法。這個時節的鳳梨最好吃，不僅開胃、防中暑，又有「旺來」的吉祥寓意。由於地球暖化的關係，現在的夏天高溫酷熱，對身體很傷，白天要儘量減少外出，多安排一些室內活動；如果外出，也一定要做好防曬。

　

＃開運要訣

接下來要點名這四個生肖，大暑將帶給你「旺來」好運，千萬別錯過唷！

●生肖蛇：你將迎來更多高品質的桃花，愛情結緣機會因此提升。心中有愛，就大膽說出來吧！有伴侶者在此期間可多些甜言蜜語，能讓感情大大增溫喔。

●生肖馬：延續前一個節氣的旺運，感情的危機早已被遠遠甩開了。單身者只要注重形象，能迎來滿滿桃花，勇敢去認識新對象吧！有伴侶者應多點耐心，能使感情更趨穩定。

●生肖雞：事業高峰會在此時期到來，若能把握得當，有望衝破事業瓶頸。若有跳槽、創業，或是開展副業打算的人，此時可有所行動喔！

●生肖狗：對錢財的打理更加得心應手，閒置資金重新動起來，漏財問題也解決了。財庫正快速積累中，你會發現手裡的現金、存摺裡的數目都明顯增加。

　

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