殺破狼周運勢／獅子工作鬱鬱不得志 摩羯財務變更寬裕

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，正在執行一個光鮮亮麗的任務或職務，目前前置作業都做好了，然而火星本週即將進入工作宮位，生活也將進入高強度的忙碌生活，準備好好幹活。

人際關係方面，木星退行回人際關係宮位，正面臨某些事的關鍵時期，此時會有貴人出手幫助。某些白羊座捲入情感糾紛，受到許多指責，甚至被肉搜，感到冤枉與委屈，真正的好朋友會出來維護你，或是陪伴自己渡過低潮。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星呈現合相，會被意想不到的對象告白，然而受到土星的影響，對方或你已經有了穩定的伴侶，被如此的爛桃花死纏爛打，感到十分困擾。

健康運方面，火星進入健康宮位，受到木星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾象，火氣較大，而有嘴破、長痘痘的症狀。此時也要當心病毒感染，造成喉嚨發炎。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星相位良好，火星本週也將進入戀愛宮位，與喜歡的人會有許多相處的時間，雙方會有很多親密的接觸。單身的金牛座，會在一些場合邂逅心目中的天菜，一見傾心。

工作運方面，木星退行回志業宮位，在工作領域會承接到很好的資源，執掌重要的職務。某些金牛座已經做足了準備，會想在此時創業或經營新的副業，未來前景可期。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽與水星呈現合相，受到土星的影響，會因為工作需求長時間離家或必須要搬家，在短時間內得找到安頓的居所。某些金牛座已經很久沒與家人見面了，只能靠網路通訊軟體聯繫。

健康運方面，在命宮的天王星受到志業宮位的土星影響，工作型態的轉變，生活有些難以適應，內分泌有失調的現象，膚質、體型容易變差，必須開始注意飲食與作息的調整，以免引發慢性疾病。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，會在此時卸下一些重擔，工作比先前輕鬆許多。水星與太陽合相在面試宮位，尋求新工作的雙子座，以最佳狀態面試，很快就會獲得錄取通知。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，與喜歡的對象由性而愛，確認彼此之間的關係。感情穩定的雙子座，則是會藉由許多親密的互動，獲得感官的滿足與心靈的安全感。

本週須注意的部分

遠行運方面，木星退行回遠行宮位，會因為工作的需求外派到異地，或是需要出差。然而木星受到火星的影響，會有許多繁瑣的證件、事務要辦，尤其交通運輸方面會特別麻煩。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到遠行宮位的木星影響，出遠門前要徹底關閉電器與爐火裝置，注意門戶安全，此時容易遭宵小闖入。某些雙子座居家生活不安寧，鄰居可能在修繕房子，會被噪音所打擾。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，經過許多事件的洗禮，雙方的情感越見堅定，平淡的生活反而踏實。單身的巨蟹座，過了這麼久孤獨的日子覺得還不錯，暫時不想談戀愛。

金錢運方面，木星退行回財務宮位，偏財運佳，不妨在本週購買彩券或是對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的巨蟹座，目前持有標的價位還不錯，可選擇較為適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入面試宮位，與金星同宮，正在找工作或想轉換跑道的巨蟹座，雖然有很多面試機會，但許多單位開出的條件與待遇都讓你感覺不太滿意，挫敗感較高。

交通運方面，火星進入交通宮位，與金星同宮，代步工具老舊，故障頻頻，必須換新了，此時會分期付款買新車。這段時間容易接到罰單，或與人發生交通糾紛，出門要特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會因為壽星身份在消費時獲得划算的折扣，或是收到貼心的生日禮。有投資習慣的獅子座，目前適合重新佈局，等待不錯的標的逢低買進，切勿炒短線，投資前多做功課為佳。

健康運方面，在健康宮位的冥王星與疾厄宮位的海王星相位良好，會獲得接種先進疫苗的機會，對傳染病的抵抗力增強，未來生活不再受到病毒的威脅。某些獅子座治療好過去感到困擾的小毛病，身體康復了，心情也變得開朗了。

本週須注意的部分

感情運方面，木星退行回感情宮位，相位不良，曾經喜歡過的人會想吃回頭草，此時會有些心軟念舊，與對方復合。然而同在感情宮位的土星相位不佳，會發現對方的壞毛病一點都沒改變，反而使自己陷入不利的狀態。

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到土星影響，在工作領域鬱鬱不得志，與過去重要的合作夥伴撕破臉，陷入孤立無援的狀態。某些獅子座則是在職場樹敵太多，對週遭的人都無法信任。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的冥王星與感情宮位的海王星相位良好，與喜歡的人關係穩定下來，兩人對於未來的生活有共識。某些處女座會與另一半一起追劇，或是領養寵物，雙方之間共同的話題多了，情感更愉悅。

人際關係方面，在命宮的金星與海外宮位的天王星有良好連結，此時有很多機會與海外的人士交流，並因此結識許多異國的新朋友。某些處女座有遠行的機會，到外地出差，受到當地人的幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，木星退行回工作宮位，相位不良，同在工作宮位的土星也受到太陽與水星的影響，正承接某個重要的任務，常常需要加班，或是學習新的事務，會是工作壓力非常大的時期。

健康運方面，火星進入命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時當心病毒感染，喉嚨、扁桃腺容易發炎。木星退行回健康宮位，與土星同宮，代謝狀況變差，赫然發現自己重了好幾公斤，某些慢性疾病常常發作，十分不適。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，結束一段忙碌的時光，目前正在等待收獲，除了金錢的報酬之外，還會得到你所期待的評價，受到許多人肯定。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，在家辦公已成為常態，每天不需要梳妝打扮、通勤上班打卡，累積下來的時間可以好好改善居住的環境。某些天秤座則是覺得與家人相處的日子多了，和家人關係更為緊密。

本週須注意的部分

感情運方面，木星退行回戀愛宮位，受到火星與金星的影響，在情感上的態度總是不明確，使得正在曖昧中的對象只好選擇了別人，有伴侶的天秤座有精神出軌的狀況，但目前僅止於欣賞階段，對方也可能有了固定的伴侶。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與水星受到子女宮位的土星影響，會因為小孩在外受委屈，氣得想找對方理論。某些天秤座則是因為寵物或外頭的流浪動物，與鄰居或是不喜歡動物的人士吵架。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，同時落在人際關係宮位的金星相位良好，會有許多朋友邀約見面，你也會積極參加各種聚會。此時會收到朋友送的禮物，或是有人請你吃飯。

家宅運方面，木星退行回家宅宮位，會因為工作所需而搬家或離家，此時會找到理想的物件，居住環境非常舒適。某些天蠍座可能有購屋的計畫，這段時間可精挑細選適合自己久居的物件。

本週須注意的部分

感情運方面，木星離開戀愛宮位，同時在感情宮位的天王星長期受到土星影響，總以為愛情是甜美愉悅的，可以不顧一切飛蛾撲火，沒考慮到現實面有太多困難，這段時間會發現愛情與麵包無法兩面兼顧。

工作運方面，水星進入志業宮位與太陽合相，受到土星影響，在職場表現得越是幹練，就有更多麻煩的事情要你解決，工作效率越快，額外的差錯反而越多，鋒芒不要外露，容易被人利用。

射手座：

整體運勢

工作運方面，火星進入志業宮位，與金星同宮，會承接一個光鮮亮麗的任務，或是暫時代理主管職，即將過著十分忙碌的生活。某些射手座則是常常要出外務、參加活動，在外到處奔波。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與家宅宮位的海王星有良好連結，家人在物質或經濟上會給予你許多支援，使你無後顧之憂。某些射手座則是會把手上閒置的空屋出租，增加被動收入。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位的天王星長時間受到土星影響，作息不正常，內分泌也跟著出狀況，同時因為工作的突發狀況太多，身體有過勞的傾向，必須要給自己喬出一段時間，好好休假為佳。

溝通運方面，木星退行回溝通宮位，受到火星影響，在職場或是網路上會遇到許多不講理的人，放出一些流言蜚語，企圖影響你的名聲，該回擊時不需心慈手軟，否則只會讓對方更為橫行霸道。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星相位良好，面試新工作很快就能被錄取，不過需要等一陣子才能開始上班。工作穩定的摩羯座，洽談新合約或是與人溝通任何事務，都能相談甚歡。

金錢運方面，木星退行回金錢宮位，放了很久的無薪假，或是待業好一陣子，終於有穩定的收益進帳。某些經濟狀況穩定的摩羯座，薪資會有所調整，財務狀況可望變得更寬裕。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，與喜歡的人在經濟條件上有些落差，雙方無法規劃未來。某些摩羯座必須與喜歡的人遠距戀愛，飽受相思之苦。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與太陽合相，當心病毒感染，呼吸系統發炎，出門在外記得戴口罩。同時注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩……等症狀時，千萬不要大意。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，火星進入財務宮位，與金星同宮，會在此時報復性消費，品嚐昂貴的美食，或是分期付款購買奢侈品或電子工具。有投資習慣的水瓶座，投資標的價值震盪劇烈，短期保守理財為佳。

工作運方面，木星退行回命宮，先前遲遲沒有進展的工作計畫，目前看到曙光，前置作業也準備妥當。你迫不及待地要就任這項夢寐以求的位置，展現才能與專長。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入感情宮位，與太陽合相，受到命宮的土星影響，與喜歡的人溝通不良，雙方會因此冷戰。某些水瓶座最近覺得另一半很煩人，而搞失蹤一陣子，讓自己心情平靜下來，卻可能埋下分手的導火線。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與金星同宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是感染急性疾病，尤其當心病毒傳染，造成喉嚨發炎。過度使用聲帶也可能使你失聲。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係的冥王星與命宮的海王星有良好連結，過去無意間對朋友所付出的關心，會成為彼此信賴的後盾，在遇到困難、四面楚歌的時候，會有許多人力挺你。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人有許多可以好好相處的時光，並享受著寵愛。但由於火星本週也將進入感情宮位，在情慾需求度也會增加，但對方不一定能配合。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入工作宮位，與太陽合相，並受到土星影響，職場老是有許多流言蜚語，你很不喜歡這樣的環境，萌生辭職或跳槽的想法。某些雙魚座執行一些事務頻頻受阻，疑有小人從中作梗。

健康運方面，水星進入健康宮位，與太陽合相，當心病毒感染，呼吸系統容易發炎，心血管狀況不佳，若是施打疫苗或是服用藥物，會感到嚴重不適。木星退回心靈宮位與土星同宮，心情較為鬱悶，會是心理疾病好發的高峰期。

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