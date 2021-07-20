破壞才是創意所需要的養分 主星同位素 - 破軍

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

破軍星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 破軍星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

【推薦閱讀】 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

財帛宮必有七殺: 七殺是一顆運勢起伏及變化劇烈的主星，進入財帛宮也代表破軍在財務方面的運勢有暴起暴落的傾向。與其說是命運使然，倒不如說崇尚自由、做自己的七殺在財帛宮，讓坐命者在金錢的用度上，呈現一種「想怎麼用，就怎麼用」的態度。有錢就花，沒錢就搶(賺)，的確符合破軍的草根性。

疾厄宮必有天梁: 屬土的天梁進入疾厄宮，代表坐命者的脾胃機能不佳。一方面可能是先天體質，但是符合草根特質大口吃肉、大口喝酒的飲食習慣，也有推波助瀾的效果。

遷移宮必有天相: 愛面子的破軍，會將自己的外在精心打理，的確符合在外該有的天相形象。但破軍畢竟是不按牌理出牌，所謂的「精心打理」常帶有強烈的個人風格；而個人風格也意味著並非普羅大眾都看得懂，或是能夠接受。對於初結識或是不熟的人而言，破軍給人的最初印象通常是謙恭、溫和、有禮。但是過了一段時間之後，羊皮褪去，狼性逐漸顯現。也兌現天相粉飾太平，擅於掩飾缺點的特質。

僕役宮必有巨門: 主暗的巨門進入僕役宮，代表坐命者易犯小人，難得知心益友或得力部屬相助；要不就是容易被朋友所拖累。但這種單一面向且主觀的說法，有時並無法反映事實的全貌。固然被朋友所拖累可能是因為坐命者識人不清，但易犯小人常是因為破軍本身翻臉像翻書的個性使然；該理性時情緒大暴走，該講人情時踩著理字不放，不知不覺中將身旁的人全都變成了自己看不順眼的暗黑小人。

官祿宮必有貪狼: 坐命者無法從事一成不變的工作。工作的性質不僅要多樣化，才不會流於枯燥無聊，更要具有某種程度的挑戰性，讓破軍得以將他們過剩的精力消耗，才能將力量導入成為有效的結果。貪狼當然也代表貪多、不喜深入的隨興取向；只是旁人眼中的隨興，破軍自有辦法將它們集結，建構出旁人無法模仿的獨特風格。

田宅宮必有太陰: 田宅主進入田宅宮，可以說是適得其所；代表坐命者也會將「有自己的房子」列入人生必達成事項的清單中。但是達成歸達成，守不守得住就看坐命者耗財的程度以及理財的能力了。

福德宮必有天府: 天府在福德宮說得好聽叫理性、務實；雖然坐命者骨子裡帶有草根性，而這種草根性源自人類原始的慾望: 要吃得好、穿得好，受人尊敬、崇拜。天府的理性與務實激發了破軍往上爬的動力，認為只要自己努力，總有一天可以過上天府般的日子。但是天府伴隨的霸道與霸氣，卻是破軍動輒翻臉像翻書的底氣來源。

三種不同的破軍

破軍的三方四正是一個固定的結構: 財帛宮必有七殺，官祿宮必有貪狼；而遷移宮必有天相，福德宮必有天府，這種組合也代表破軍相對固定(但未必是穩定)的行事風格與價值判斷。

命宮與遷移宮的組合與七殺坐命者(命宮七殺，遷移宮天府)有異曲同工之妙，外人很容易就被破軍的謙和、溫柔所蒙蔽；而命宮三方殺破狼的組合，也預告了破軍的一生通常充滿了起伏。但是無論破軍的情緒如何起伏、儀態如何謙和，福德宮的天府才是定海神針: 許多的情緒與行為，都是經過理性思維之後的設計。

對宮是武曲天相的破軍

遷移宮武曲與天相的組合，一個冷硬，一個謙和，本身就有一些矛盾。而破軍受到武曲短慮特質的影響，凡事靠直覺判斷，「不假思索」就會成為行事風格與特色。

破軍的任性、不按牌理出牌，加上了武曲的固執，常會成為一意孤行的先行者。運氣好時或許可以因具有獨特的眼光而搶得先機，淺嚐成功勝利的果實。但破軍畢竟是擅於開創，不擅守成的主星；嘗到甜頭之後，相信「只有自己能夠超越自己」，但結果往往是「自己被自己打敗」，甚至連昔日的成果也無法守住。

如果運氣不好，始終與成功擦身而過，愛面子、不認輸、不想屈於人下也不喜歡接受別人指正的破軍，個性中的率性、自負、急躁、投機冒險輪番上陣。自己眼中「屢敗屢戰」的豪氣，在別人眼中卻是死不認錯、「屢戰屢敗」的傻氣與自討苦吃。

「穩定」是此一組合最需要學習的課題，但是對於坐命者卻似良藥苦口般地難以接受。坐命者就像奔流不停的江水，驚濤拍岸，捲起千堆雪；人生別無他求，只求掌聲與面子。為了面子失了裡子，卻是不斷上演的人生劇碼。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 武曲天相

對宮是紫微天相的破軍

受到對宮紫微的影響，坐命者的自我意識提高，自主性更強。破軍不喜受約束的特質，以及權力慾望也隨之提升。領導能力與掌控力的增強，也讓破軍更有能力及意願表現自我，行事作風少有妥協與退讓。

具有草根性的破軍，在紫微的加持之後，奮力往上爬的動力更為明顯；至於是否能夠如願以償，就要看三方四正的組合。有些組合遇事親力親為，雖然耐操耐磨，展現頑強的生命力；但如果衝過頭，個性中的主觀、偏見、驕傲、自負，就會讓爭議與是非隨之而來。

但某些組合卻是錯將自己的破壞力當作行動力，奉行「沒有破壞，哪有建設」的信條。但是破壞之後不是無心便是沒能力建設，留下一堆爛攤子讓別人收拾。高傲、偏執的個性卻又很難深切自省，到頭來只好怪東怪西、歸因運氣不好、時運不濟。

福德宮武曲、天府的組合讓坐命者的思維與動機過於現實，對自己沒好處、沒利益的人事物就興趣缺缺，看不上眼就懶得深入。沒有登天的能力，卻想要有登天的風光與享受，換來只有怨天尤人、高不成低不就的人生。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 紫微天相

對宮是廉貞天相的破軍

受到遷移宮廉貞的影響，坐命者的外在呈現一種雖有主見但柔和善良的形象。擅於經營人際關係的廉貞，讓破軍有著精明的特質，但也帶有明顯的雙重個性並擅長隱藏缺點。與之深交之後，才會發現坐命者多變且難以捉摸的個性。

廣義來說，這個組合的破軍深具發展潛力。子位的破軍稱為「英星入廟」，午宮的破軍則稱為「水火既濟」。破軍的創意與創造力得以正常發揮，雖仍不依傳統、不守常規，但精明的廉貞能以精準的眼光，創造流行的風潮或抓住時代的脈動，為自己帶來名聲而且快速崛起。

但是廉貞也會帶來感情方面的困擾。破軍本就是注重感情的主星，親情、愛情、友情皆是關注的焦點；再加上次桃花廉貞的推波助瀾，感情生活要平靜無波也不是一件容易的事。精心打理的外在與鮮明、多變的個性固然展現強烈的吸引力，但是坐命者多情、愛恨分明的感情觀，也為原本起伏的人生再添波瀾。

但無論感情怎麼起伏，坐命者的婚姻觀卻是相當保守與務實: 對方要有一定的經濟能力，至少要能養活自己。武曲進入夫妻宮也不免兌現「金錢論關係」的相處模式，不是財務要獨立，就是要維持各自的生活空間。如膠似漆、你儂我儂不會是坐命者心之所向的婚姻關係。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 廉貞天相

不同破軍的指數分析

穩定指數

破軍(對宮紫微天相) > 破軍(對宮廉貞天相) > 破軍(對宮武曲天相)

精明指數

破軍(對宮廉貞天相) > 破軍(對宮紫微天相) > 破軍(對宮武曲天相)

桃花指數

破軍(對宮廉貞天相) > 破軍(對宮紫微天相) > 破軍(對宮武曲天相)

愛錢指數

破軍(對宮武曲天相) > 破軍(對宮紫微天相) > 破軍(對宮廉貞天相)

難搞指數

破軍(對宮廉貞天相) > 破軍(對宮紫微天相) > 破軍(對宮武曲天相)

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】