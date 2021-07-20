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心理測驗／眼珠還是電風扇？ 測出你對自己的信心指數

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就知道自己是否有自信，不容易受旁人左右。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就知道自己是否有自信，不容易受旁人左右。圖片來源／ingimage

每個人的自信程度不同，太自滿的人或許容易驕傲，但自信不足也可能會讓自己裹足不前。日本網站「ココロジー」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己的自信程度究竟如何。

請問：圖片中的東西，你直覺會聯想到什麼呢？

圖擷自ココロジー
圖擷自ココロジー

A 眼珠

B 太陽

C 電風扇

D 外星生物

選擇A眼珠的你，自信程度為88％。你是個相當具有自信的人，不容易受到旁人言論影響，只要自己認為是對的，就會堅持自己的立場。即使受到他人批評，你也會想辦法去說服對方。這樣的你洋溢著領袖氣質，有如帶領大家的司令塔一般。

選擇B太陽的你，自信程度為66％。在大家眼裡，你或許是個充滿自信的人。不過另一方面，你還是稍微會在意旁人的看法，即使不是特別的專家，或是自己能夠信賴的人，所說的言論依然會讓你產生動搖。判斷出什麼意見是必要的，別把沒用的話放在心上，是你需要面對的課題。

選擇C電風扇的你，自信程度為40％。大家或許會覺得你「好像很有信心」、「好像很認真且做事很穩」，但其實在你的內心，很容易就會因為一點小事就產生自我懷疑。這或許和你小時候曾受到的創傷有關。切記不是別人就比較懂，早點從自己的窠臼中解放才行。

選擇D外星生物的你，自信程度為25％。其實你隱藏著不世出的天才性格，然而你卻對此毫不自知。這是因為和你相比，這個世間的步調還跟不上，而讓你無從發揮本領，自己也難免感到沮喪。稍微觀察一下大眾脈動，迎合並發揮你優秀的本領，或許一切都將大為改善也說不定。

日本 心理測驗

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