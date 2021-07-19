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威力彩頭獎上看6.8億！4星座生肖偏財運高、2好運時辰曝光

聯合新聞網 / 文/清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩頭獎已連31摃龜！台彩預估，今天（7/19）頭獎上看6.8億元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
威力彩頭獎已連31摃龜！台彩預估，今天（7/19）頭獎上看6.8億元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

威力彩頭獎已連31摃龜！台彩預估，今天（7/19）頭獎上看6.8億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座和生肖，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以試試手氣，說不定能得到財神眷顧。

Top4

巨蠍座：

7月19日太陽，水星都落入巨蟹座的本命宮位，顯示巨蟹座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3:

金牛座：

穀神星與天王星加速進入金牛座的本命宮，顯示金牛座在財運方面能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2:

牡羊座

火星加速移入牡羊座的偏財投資宮位，加上7月19日家人宮位非常完美，顯示牡羊座在7月19日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1:

雙魚座

雙魚座太陽與水星加速移入雙魚座的偏財機運五宮，太陽能量能照耀偏財宮，兩星互相照耀雙魚的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或吃紅色的食物再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

7月19日日好運生肖：

雞.馬.鼠.蛇

開運財神方位：

正北

（建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注）

好運時辰：

早上07：00-11：00

傍晚15：00-19：00

火星 財運 開運 威力彩

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