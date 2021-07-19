唐綺陽星座運勢週報：魔羯魅力全開引桃花、天秤正財運強

威力彩頭獎已連31摃龜！台彩預估，今天（7/19）頭獎上看6.8億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座和生肖，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以試試手氣，說不定能得到財神眷顧。

2021-07-19 08:46