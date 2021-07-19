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唐綺陽星座運勢週報：魔羯魅力全開引桃花、天秤正財運強

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報7/19-7/25】

重要星象：諸星跨欄較動盪，木星逆行跨欄

諸星跨欄，造成氣流的轉變，整體環境氛圍較為動盪。木星逆行跨欄，大眾關注奧運賽事，感受其中的艱困與歡騰的氣氛，凸顯日土對分下，眾人面臨轉型，絕處求生的處境。

工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚

白羊：注意細節，避免狀況連連

雙子：衝刺之前，先與夥伴做好協調

天蠍：情緒影響工作，要保持樂觀

雙魚：開放一點，聆聽他人的意見

桃花注意：巨蟹、獅子、射手、魔羯

巨蟹：花點時間，讓對方多瞭解自己

獅子：擔任療癒者角色，讓人想依靠

射手：對未來逐漸有計劃和想法

魔羯：魅力全開有吸引力，桃花運佳

財運注意：天秤、水瓶

天秤：正財運強，在工作上多勞多得

水瓶：注意理財，投資要謹慎為之

健康注意：金牛、處女

金牛：保持養生，當心憂慮影響身體機能

處女：注意居家衛生與飲食健康

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 木星 財運 唐綺陽 每週星座運勢

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