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唐綺陽星座運勢週報：魔羯魅力全開引桃花、天秤正財運強
【唐綺陽星座運勢週報7/19-7/25】
重要星象：諸星跨欄較動盪，木星逆行跨欄
諸星跨欄，造成氣流的轉變，整體環境氛圍較為動盪。木星逆行跨欄，大眾關注奧運賽事，感受其中的艱困與歡騰的氣氛，凸顯日土對分下，眾人面臨轉型，絕處求生的處境。
工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚
白羊：注意細節，避免狀況連連
雙子：衝刺之前，先與夥伴做好協調
天蠍：情緒影響工作，要保持樂觀
雙魚：開放一點，聆聽他人的意見
桃花注意：巨蟹、獅子、射手、魔羯
巨蟹：花點時間，讓對方多瞭解自己
獅子：擔任療癒者角色，讓人想依靠
射手：對未來逐漸有計劃和想法
魔羯：魅力全開有吸引力，桃花運佳
財運注意：天秤、水瓶
天秤：正財運強，在工作上多勞多得
水瓶：注意理財，投資要謹慎為之
健康注意：金牛、處女
金牛：保持養生，當心憂慮影響身體機能
處女：注意居家衛生與飲食健康
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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