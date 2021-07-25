每日星座運勢／摩羯有時間多陪家人 增感情也放鬆
2021-07-25
牡羊座
事情基本上還是能如意。
整體運：★★★★☆
田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。
事業運：★★★☆☆
面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。
財運：★★★★☆
主動與客戶聯繫，財運不請自來。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-07:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
金牛座
煥然一新的感覺有開運效果。
整體運：★★★☆☆
戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。
愛情運：★★☆☆☆
有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！
事業運：★★★☆☆
有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅
開運方位：正南方向
雙子座
金錢瓜葛要理清。
整體運：★★★☆☆
易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。
愛情運：★★★★☆
戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！
事業運：★★★☆☆
特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00辣椒紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
將事情簡單化，心情會快樂許多。
整體運：★★★★☆
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
愛情運：★★★☆☆
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
事業運：★★★★☆
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
財運：★★★★☆
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00薔薇粉
開運方位：正北方向
獅子座
適合獨處、自我反省。
整體運：★★★☆☆
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。
事業運：★★★☆☆
平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！
財運：★★★★☆
心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕
開運方位：正東方向
處女座
人脈的暢通能帶給你好運氣。
整體運：★★★★☆
多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。
愛情運：★★★★☆
已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。
事業運：★★★★☆
適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。
財運：★★★☆☆
對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00臘梅白
開運方位：正西方向
天秤座
尊重他人也是尊重自己。
整體運：★★★☆☆
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
愛情運：★☆☆☆☆
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
事業運：★★★★☆
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
財運：★★★☆☆
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉
開運方位：西南方向
天蠍座
身心舒暢，有利拓展人脈。
整體運：★★★★☆
出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。
愛情運：★★★★☆
單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。
事業運：★★★☆☆
容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。
財運：★★★★☆
偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00墨玉綠
開運方位：正西方向
射手座
歡歡喜喜的過一天。
整體運：★★★☆☆
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
財運：★★★☆☆
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00蕃茄紅
開運方位：正北方向
摩羯座
為愛努力耕耘。
整體運：★★★★★
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
愛情運：★★★★★
單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。
事業運：★★★★☆
心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。
財運：★★★★☆
財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00竹葉青
開運方位：西北方向
水瓶座
有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。
整體運：★★★☆☆
情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。
愛情運：★★☆☆☆
單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。
事業運：★★☆☆☆
自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。
財運：★★★☆☆
經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00象牙白
開運方位：西北方向
雙魚座
易與人產生意見不合。
整體運：★★★★☆
已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。
愛情運：★★★☆☆
應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！
事業運：★★★★☆
生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。
財運：★★★★☆
在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00水晶紫
開運方位：西北方向
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