每日星座運勢／天秤勿有太大的貪慾 事業守緊口風
2021-07-24
牡羊座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。
事業運：★★★★★
衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！
財運：★★★★☆
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍
開運方位：正南方向
金牛座
多關心另一半。
整體運：★★★☆☆
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
愛情運：★★★☆☆
單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。
事業運：★★★★☆
運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。
財運：★★☆☆☆
遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-21:00玉米黃
開運方位：正西方向
雙子座
依賴性太強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★★★☆
單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。
事業運：★★★☆☆
樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。
財運：★★★☆☆
不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-23:00青金石藍
開運方位：西北方向
巨蟹座
吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
事業運：★★★☆☆
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
財運：★★★★☆
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00檸檬綠
開運方位：西南方向
獅子座
把壓力分散給他人更有利於事情的解決。
整體運：★★★★☆
感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！
事業運：★★★★★
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。
財運：★★★☆☆
經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
處女座
直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
整體運：★★★★☆
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。
愛情運：★★★★☆
你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！
事業運：★★★☆☆
心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。
財運：★★★★★
投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠
開運方位：東南方向
天秤座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
財運：★★★★☆
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00遠洋藍
開運方位：正東方向
天蠍座
不太能得到他人認同，少說為宜。
整體運：★★★☆☆
真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。
愛情運：★★★☆☆
有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！
事業運：★★☆☆☆
感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。
財運：★★★★☆
福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00遠洋藍
開運方位：東北方向
射手座
心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
財運：★★★★☆
穩中有漲，偏財運不斷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫
開運方位：正東方向
摩羯座
休息好，確保精力旺盛。
整體運：★★★★☆
今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。
愛情運：★★★☆☆
適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。
事業運：★★★★★
運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。
財運：★★★☆☆
錯誤判斷會使金錢嚴重流失。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00寶石藍
開運方位：正北方向
水瓶座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！
事業運：★★★★☆
有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。
財運：★★★★☆
多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00深海藍
開運方位：正西方向
雙魚座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。
事業運：★★★☆☆
休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！
財運：★★★☆☆
過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃
開運方位：正北方向
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