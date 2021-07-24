每日星座運勢／天秤勿有太大的貪慾 事業守緊口風

2021-07-24

牡羊座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

事業運：★★★★★

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍

開運方位：正南方向

金牛座

多關心另一半。

整體運：★★★☆☆

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

事業運：★★★★☆

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

財運：★★☆☆☆

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：正西方向

雙子座

依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

事業運：★★★☆☆

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

財運：★★★☆☆

不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00青金石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

事業運：★★★☆☆

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

財運：★★★★☆

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00檸檬綠

開運方位：西南方向

獅子座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

事業運：★★★★★

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

財運：★★★☆☆

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

整體運：★★★★☆

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

愛情運：★★★★☆

你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！

事業運：★★★☆☆

心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。

財運：★★★★★

投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：東南方向

天秤座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00遠洋藍

開運方位：正東方向

天蠍座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

事業運：★★☆☆☆

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

財運：★★★★☆

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00遠洋藍

開運方位：東北方向

射手座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財運不斷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

事業運：★★★★★

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

財運：★★★☆☆

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00深海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

事業運：★★★☆☆

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

財運：★★★☆☆

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：正北方向





