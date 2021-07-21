每日星座運勢／牡羊有足夠花的閒錢 拿點盡盡孝心

2021-07-21

牡羊座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

金牛座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00乳酪白

開運方位：西南方向

巨蟹座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★★★☆☆

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

財運：★★☆☆☆

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00和闐玉白

開運方位：東南方向

處女座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：東北方向

天秤座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：東北方向

天蠍座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

事業運：★★★☆☆

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

財運：★★☆☆☆

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00淺海藍

開運方位：正北方向

射手座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：西南方向

水瓶座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正北方向





