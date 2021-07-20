每日星座運勢／雙子合理消費省開支 掌握重點做事

2021-07-20

牡羊座

改變思維模式，提高工作效率。

整體運：★★☆☆☆

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

愛情運：★★★★☆

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★☆☆☆

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，進財費力、波折多多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

金牛座

守口如瓶可避免惹禍。

整體運：★★★☆☆

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙子座

整體上來說，算是運勢不錯的一天。

整體運：★★★★★

財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈交流的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

財運興旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，既適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00石榴紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：西南方向

獅子座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀

開運方位：正西方向

處女座

工作帶勁，很有動力。

整體運：★★☆☆☆

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

財運：★☆☆☆☆

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

天蠍座

心態良好，可帶動好運氣。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

射手座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：正西方向

摩羯座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

財運：★★★☆☆

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00白鋼銀

開運方位：正南方向

水瓶座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

財運：★★★☆☆

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：西南方向

雙魚座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：正東方向





