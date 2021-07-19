每日星座運勢／金牛投資策略剛剛好 明顯收入增加

2021-07-19

牡羊座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

金牛座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

雙子座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

財運：★★☆☆☆

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

易有好事降臨的日子。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

財運：★★★★☆

有收到禮品、紅包的機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00玉米黃

開運方位：東南方向

獅子座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫

開運方位：東南方向

處女座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

天秤座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

小有財運，要多注意把握。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00乳酪白

開運方位：正南方向

天蠍座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

財運：★★☆☆☆

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00夕陽橙

開運方位：西北方向

射手座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：西北方向

摩羯座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★★☆☆

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

財運：★★☆☆☆

千萬別沉迷於金錢遊戲。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。

事業運：★★★★★

事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：正南方向

雙魚座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00白鋼銀

開運方位：東南方向





