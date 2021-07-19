每日星座運勢／金牛投資策略剛剛好 明顯收入增加
2021-07-19
牡羊座
利用假期好好休息。
整體運：★★☆☆☆
表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！
事業運：★★☆☆☆
叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。
財運：★★☆☆☆
遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
金牛座
收穫的日子。
整體運：★★★★★
投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。
愛情運：★★★★☆
愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。
財運：★★★★★
哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
雙子座
低調處理更有利於事情的發展。
整體運：★☆☆☆☆
有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。
愛情運：★★☆☆☆
有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。
財運：★★☆☆☆
少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
易有好事降臨的日子。
整體運：★★★★☆
財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！
事業運：★★★★☆
獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。
財運：★★★★☆
有收到禮品、紅包的機會。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00玉米黃
開運方位：東南方向
獅子座
言行舉止要得體。
整體運：★★★☆☆
容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。
愛情運：★★★☆☆
單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！
財運：★★★☆☆
恐有曇花一現的財運波動。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫
開運方位：東南方向
處女座
今天你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。
事業運：★★☆☆☆
工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。
財運：★★★☆☆
有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅
開運方位：西南方向
天秤座
人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。
整體運：★★★★☆
夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。
愛情運：★★★☆☆
感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。
事業運：★★★★★
今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。
財運：★★★★☆
小有財運，要多注意把握。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00乳酪白
開運方位：正南方向
天蠍座
可別把愛情當遊戲。
整體運：★★☆☆☆
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
愛情運：★★★☆☆
多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。
財運：★★☆☆☆
避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-18:00夕陽橙
開運方位：西北方向
射手座
與長輩相處也要講究方式。
整體運：★★★☆☆
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。
事業運：★★★☆☆
工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。
財運：★★☆☆☆
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀
開運方位：西北方向
摩羯座
今天情緒時好時壞，自己也很難控制。
整體運：★★☆☆☆
和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。
愛情運：★☆☆☆☆
頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！
事業運：★★★☆☆
應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。
財運：★★☆☆☆
千萬別沉迷於金錢遊戲。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00淺海藍
開運方位：西北方向
水瓶座
處理事務，需注意方式與方法。
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。
事業運：★★★★★
事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅
開運方位：正南方向
雙魚座
忙碌的一天。
整體運：★★★☆☆
許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。
愛情運：★★☆☆☆
有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！
事業運：★★☆☆☆
待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。
財運：★★★☆☆
金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00白鋼銀
開運方位：東南方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言