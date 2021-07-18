浪漫邂逅近了？「星座+生肖+血型」下半年桃花運前五強

疫情當前，少了許多和他人接觸的機會，同時也讓邂逅變得更加困難。不過疫情總會慢慢平息，2021還有下半年可以衝刺。日本網站「ananweb」就以星座、生肖與血型分析，選出2021年下半最有桃花運的組合。

第五名 牡羊座+屬雞+A型

桃花運旺盛的這組合，下半年會收到不同對象的歡迎，光是讓人怎麼挑都很猶豫。不過也不能因此太過得意忘形，還是要好好觀察大家的優點，謹慎選出最適合的那一個。如果玩火過頭，小心最後得不償失。

第四名 天秤座+屬狗+AB型

這組合在下半年有著意想不到的好運，特別在邂逅方面可以多加留意。為此要做的，就是保持對自己的自信心，按照步調熟識、交往到表白，就能夠順利的開花結果。如果碰到困難時，主動傾聽對方的話語，也是一種方法。

第三名 金牛座+屬牛+A型

這組合的內在美將會於下半年綻放。或許自己沒有察覺，但周圍的人都會自然注意到，而你就在不經意之中散播魅力。此時就不妨大方展現自我，積極向中意的對象進攻，就能順利把主場變成自己的，讓戀情突飛猛進。

第二名 水瓶座+屬猴+O型

2021下半年，或許將是這類型史上桃花運最旺的時刻也說不定。你的所作所為，都會帶給對象好幾倍的魅力，只要積極展開攻勢，並適當的做出表達，你就會像是個黑洞一樣，讓對方身陷其中無法自拔，。

第一名 雙魚座+屬蛇+A型

這組合的你，自身所有的溫柔與性感，將在此刻完全發揮。一旦戀情展開，發展之順遂將會令你都感到吃驚。對你而言最該注意的，就是該決定的時候不要猶豫，畢竟好機會難得，要是一個沒掌握好，可是會遺憾終身。