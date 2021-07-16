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小孟塔羅：怕老年窮困潦倒？測我的享福運有多高

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

年輕的時候窮困，吃點苦也不是什麼難事；怕只怕年老體衰之時，孤苦伶仃、窮困潦倒。因為在少青中年時期，身體尚且年輕生存能力強，只要自己勤勞生活還過得去。但是一旦上了年紀，身體機能就會日漸衰退，便只剩心有餘而力不足了。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌為你占卜，測我的享福運有多高？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Victoria Iva(The Black Tarot)




A：享福運指數80%。(寶劍國王正位)

牌面的男子頭髮隨風飄，頭的下方掛著一把寶劍。

A：享福運指數80%。(寶劍國王正位)
A：享福運指數80%。(寶劍國王正位)

這張牌表示你很懂得如何將事情安排妥當，而不會讓你的情緒被突如其來的事情打亂。例如：在面對日常生活的事物，你可能是交給他人處理，或是利用科技帶來的便利性，像掃地機、洗碗機、洗脫烘衣機等等。小孟老師在此提醒你，能用頭腦解決問題很好，但也要讓身體動一下唷！

B：享福運指數10%。(魔術師正位)

牌面的人全身被黑色斗篷罩住，後方天空的月亮散發光芒。

B：享福運指數10%。(魔術師正位)
B：享福運指數10%。(魔術師正位)

這張牌表示你很在乎成就感或成長性，因此退休或安逸對你來說會感到不安。這跟你本身存有多少錢沒有關係，儘管你財富自由也會想找事做，而且是能從學習中得到進步，否則你則會對自己感到不滿意。小孟老師在此提醒你，你需要適應在不同時期，所會經歷到的心境變化。

C：享福運指數30%。(惡魔牌正位)

牌面的怪物頭上長著羊角，牠的臉上只有一顆眼睛。

C：享福運指數30%。(惡魔牌正位)
C：享福運指數30%。(惡魔牌正位)

這張牌表示你是個很有野心的人，比較世俗的說法是你很想賺錢，或你想把事業做到開枝散葉。因此你會花很多時間思考與執行，很少有時間閒下來好好休息。有些人則是把目標放在感情上，那便是往時間管理大師的方向前進。小孟老師在此提醒你，沒有什麼比健康更加重要。

D：享福運指數99%。(錢幣國王正位)

牌面的大樹長的十分壯碩，從樹幹生長許多交錯的樹枝。

D：享福運指數99%。(錢幣國王正位)
D：享福運指數99%。(錢幣國王正位)

這張牌表示你有一雙慧眼，能提早在可靠的事物上先做佈局，再享受它所帶給你的果實。因此，你很清楚投資的重要性，畢竟靠主業賺的錢是有限的，你將錢投入在穩固的標的上，若運用複利帶來的加乘效益，那麼你很快就會達到財富自由。小孟老師在此提醒你，耐心便是成功與否的關鍵。

E：享福運指數60%。(錢幣八正位)

牌面有一個身體似人形的生物，用細長的手指將球往天空拋接。

E：享福運指數60%。(錢幣八正位)
E：享福運指數60%。(錢幣八正位)

這張牌表示你是個務實簡單的人，也許一份安逸長久的工作便已足夠。所以考取公務人員也許是你的目標，知足常樂這句話能道出你的人生觀，當然凡事就必須做到有捨有得，但你早已做好把錢花在刀口上的準備了。小孟老師在此提醒你，要避免被人情壓力的借貸給捆綁。

小孟塔羅

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