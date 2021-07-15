威力彩獎金上看6.3億！命理師曝「中獎運超旺4星座」2好運時辰公開

威力彩頭獎已連30摃！台彩預估，今天（7/15）頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以參考看看，試試手氣。

Top4 牡羊座：

火星旋轉移入牡羊座的偏財宮位，顯示牡羊座財水充沛，財富能量旺到爆表，五宮也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3 獅子座：

火星燃燒命宮，顯示7/15日獅子座財運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2 雙魚座：

太陽水星加快移入雙魚座的偏財投資宮位，並且進入五宮，五宮巨蟹顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1 巨蟹座：

7月15日水星加速移入巨蟹座，加上太陽在命宮裡發熱發燙，兩星互相照耀巨蟹座的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

7/15日好運生肖：

雞.馬.鼠.蛇

開運財神方位：

東北方

（建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注）

好運時辰：

中午11：00-13：00

晚上15：00-19：00

（星座說法僅供參考，不代表本網立場，請勿過度迷信。)