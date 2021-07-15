快訊

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩獎金上看6.3億！命理師曝「中獎運超旺4星座」2好運時辰公開

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩今晚頭獎上看6.3億元。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
威力彩今晚頭獎上看6.3億元。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

威力彩頭獎已連30摃！台彩預估，今天（7/15）頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以參考看看，試試手氣。

Top4 牡羊座：

火星旋轉移入牡羊座的偏財宮位，顯示牡羊座財水充沛，財富能量旺到爆表，五宮也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3 獅子座：

火星燃燒命宮，顯示7/15日獅子座財運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2 雙魚座：

太陽水星加快移入雙魚座的偏財投資宮位，並且進入五宮，五宮巨蟹顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1 巨蟹座：

7月15日水星加速移入巨蟹座，加上太陽在命宮裡發熱發燙，兩星互相照耀巨蟹座的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

7/15日好運生肖：

雞.馬.鼠.蛇

開運財神方位：

東北方

（建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注）

好運時辰：

中午11：00-13：00

晚上15：00-19：00

（星座說法僅供參考，不代表本網立場，請勿過度迷信。)

火星 頭獎 星座 財運 威力彩

相關新聞

威力彩獎金上看6.3億！命理師曝「中獎運超旺4星座」2好運時辰公開

威力彩頭獎已連30摃！台彩預估，今天（7/15）頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是威力彩今（110）年次高頭獎！清水孟國際塔羅小孟老師也幫大家整理4個最容易中獎的星座，小孟老師也說福報大搭配星座才能中大獎，可以參考看看，試試手氣。

每日星座運勢／雙子構想易獲得肯定 多與異性交流

2021-07-15 牡羊座 愛情是兩個人的功課。 整體運：★☆☆☆☆ 掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。

該介紹朋友進公司嗎？這些生肖直呼「母湯」

職場有些潛規則，比方說「上班好同事，下班不認識」，也有人認為介紹別人進公司，有搞小團體的嫌疑。所以說，千萬不要以為「該不該引薦朋友進公司」是小事一樁，它的學問可大了！尤其是這四大生肖特別要小心，要是弄巧成拙害到自己，就不是好玩的了！趕快來看看科技紫微網的分析。

忍不住了！解封後最容易失控的星座TO5：雙子有滿滿的計畫

2021年7月了，疫情尚未緩解，各地零星的確診者依舊不斷冒出，政府的三級警戒，沒辦法短時間內解除，使得大家的生活有諸多的不便，攸關經濟的店家業者，還有一般人的休閒娛樂，都只能忍耐再忍耐了。距離解封之日，卻還不知要再多久，忍到最後就會失控，這裡就來看看，解封後，哪五個星座最容易失控？

唐綺陽星座運勢週報：獅子升官機運高 魔羯感情迷惘期

水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。

「閃分」血型情侶配對TOP5 浪漫AB女和他不到一個月就分手？

一段感情能不能順利走下去，兩人的個性是否契合相當重要。日本網站「愛カツ」最近就以血型分析，整理出五種相性最差的情侶組合，即使一時能夠在一起，最後也很可能走向分手一途。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。