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心測：疫情緩和後該做哪件事？這會影響你的好運！
【文‧科技紫微網】
在疫情依然嚴峻的此時，除了做好防護之外，最重要的就是保持健康、平安、以及愉悅的心情，等待陰霾消散的美好日子到來。疫情緩和之後，你最想做什麼呢？下半年會有哪方面的好運降臨？科技紫微網現在就來為你預測一番，陪你一起度過疫情難關，迎接好運。
疫情緩和後你最想要做以下的哪一件事？
結果分析：
1、聚餐
食物，是提供營養或愉悅的物質。它不僅僅是生存的必需品，與他人團聚用餐更是一件開心幸福的事。選擇聚餐這個答案，反映出你內心易感空虛寂寞，必須與人交往互動才能增加存在感。你最近在人際方面的表現不錯，多與同事朋友聯繫交流，與家人互動，可讓你內心充實而溫暖，好運也將隨之而至。
2、旅行
人生就像一場旅行，前往不一樣的地方，看不一樣的風景，隨緣結識旅伴，處處體會人生。你選擇旅行，說明你內心嚮往自由，渴望愛情；同時也預示著下半年你的愛情運相當不錯。在疫情緩和後，有利釋放熱情，安排旅行，除了能欣賞風景，也放飛心靈。單身者有機會邂逅一段美好情緣；有伴侶者攜手旅行，情感易升溫。
3、娛樂
娛樂是釋放壓力、表達情緒的好方法。你想要在疫情緩和後去唱歌、看電影，反映了你近期壓力較大，想要藉娛樂來放鬆緊繃的神經。這樣的你下半年在事業運方面易有不錯的表現，只要做好時間管理，張馳有度，可迎來事業更上一層樓的好運。心之所向，行之必果。
4、逛街
喜歡逛街的人，個性多有趣而有主見。選擇在疫情緩和後逛街，說明你的消費慾望強烈，也很嚮往財富自由。這樣的你下半年在財運上易有好事降臨。慾望就是前進的動力，只要敢於開源，積極理性的求財，即有機會創造財富。有利小生意或是兼職賺外快，易有不錯的進帳。
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