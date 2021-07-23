測字：今年夏天你會遇見正緣嗎？

【文‧科技紫微網】

今年夏天與往年一樣的燠熱，然而不同的是，今年我們多了一項辛苦對抗疫情的任務，認識好緣份的機會由於不能出門而減少了許多。不過，七月開始，感情運隨著疫情的稍緩，似乎也露出了曙光。趕快跟著科技紫微網來測算，今年夏天你會遇見正緣嗎？

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

一、選擇「修」字

這個字預示著你今年夏天遇到正緣的可能性是有的，但會有阻礙。「修」是一個表達行為和態度的字，它暗示著事情的結果與你自身的態度有關。左邊的人字旁代表著此次緣分事在人為，關鍵還是在於你是否努力爭取，因此，若是對待感情太過佛系，則正緣可能會擦肩而過。

另外「修」中間的一短豎會是你追愛路上的小阻礙，如何衝破阻礙，修得圓滿？後面的「彡」給出了答案：邁出雙腿，迎難而上，勇敢一點準沒錯！

二、選擇「煉」字

近期桃花運平平，但你在愛情上的行動力很強，也正因為這樣，你很容易在追求的路上遇到爛桃花，最後不得不失望收場。「煉」的左邊是「火」字，暗示的是你心急如焚、想要擺脫單身，開啟一段戀愛，為此，你一直都在苦苦的尋覓中。

從「煉」右邊的「柬」可以看出這段追愛過程將多有曲折，需要做出選擇、揀選取捨，也可能需要練習，讓自己的條件更理想。可以說，今年夏天想遇到真愛，必須更加小心謹慎才有機會。

三、選擇「愛」字

你在愛情裡是一個自帶亮點的人，桃花運旺，人脈廣，身旁有不少人願意與你往來，而你的正緣就藏在他們之中。「愛」的上半部分像一個小爪子，這是在告訴你想要擁有幸福，唯有努力抓住；而下面的「攵」字則意指身邊的友人。

同時，這個字也反映出你對愛情的渴望。你有點過於理想化，這是導致你感情不順的根本原因。今年夏天，若不想錯過正緣，最好先多相處、多瞭解後再做決定，不適合談速食愛情。

四、選擇「情」字

你散發出來的正能量十分強烈，在這個陽光普照的夏天裡，你遇見正緣的機率很高。「情」字拆開後是心與青，「心」代表著你對感情認真用心，「青」則是一種旺盛、活躍的顏色。因此今年夏天常保熱情與活力，就會有很大的機會遇見正緣。

同時，「情」字也暗示著，只要不忘初心，保持真我，時運自然站在你這邊。所以，雖然感情進展飛快，但你不能喜新厭舊、或三心二意，否則好緣份也許不肯為你停留喔！

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